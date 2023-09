Cacciata da Mediaset, Belen Rodriguez approda in Rai: ecco in quale programma

Belen Rodriguez è stata una delle grandi escluse dai palinsesti televisivi della stagione 2023-2024. La discussa showgirl è diventata il capro espiatorio della pulizia anti-trash di Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice argentina è stata fatta fuori sia da Le iene (da martedì 3 ottobre al suo posto c’è Veronica Gentili) che da Tu sì que vales, che per la decima edizione le ha preferito Luciana Littizzetto.

Belen Rodriguez, Mediaset addio: sbarca in Rai

Dopo qualche commento polemico sui social, in un post su Instagram la Rodriguez ha usato la diplomazia per ringraziare Mediaset e augurarsi che quello dato a Cologno Monzese non sia “un addio ma, spero, solo un grande arrivederci”. Ma dopo 14 anni sulle reti del Biscione, Belen non resta certo con le mani in mano. Presto (nel 2024) sarà su Amazon Prime Video accanto alla sorella Cecilia nel cast di Celebrity Hunted, ma soprattutto sarebbe in trattative per entrare in un’importante trasmissione della Rai: Domenica In.

Secondo il beninformato Davide Maggio, per lei ci sarebbe pronto un posto nel salotto domenicale di Mara Venier, “pronta ad accoglierla nelle prossime puntate”, si legge sul sito. La notizia desta stupore perché proprio nelle scorse ore la regina dei gossip ha fatto discutere per il suo comportamento nei confronti di Stasera c’è Cattelan su Rai 2, pronto al ritorno dal 26 settembre, al martedì e al mercoledì in seconda serata.

Belen Rodriguez: Mara Venier accoglie la showgirl

Belen doveva essere l’ospite di punta dell’esordio stagionale di Alessandro Cattelan (insieme al cantante Tedua) per parlare della sua uscita da Mediaset e della fine del suo rapporto con Stefano De Martino, a sua volta ospite di Francesca Fagnani a Belve.

All’ultimo minuto, tuttavia, la showgirl si è tirata indietro. Sparita dai social, la Rodriguez ha dato forfait preferendo la “zia Mara” per parlare di tradimenti, separazioni e nuovi amori. “Un contesto dalla maggiore visibilità ma che, in teoria, richiede anche una disponibilità a raccontare il proprio privato non necessaria da Cattelan. Per la gioia degli amanti del gossip e con buona pace del conduttore di Rai 2”, scrive Maggio.