Il Lupo e il Leone è un nuovo film del regista Gilles de Maistre, un’avventura-family movie interpretato da Molly Kunz e Graham Greene. Dopo il suo precedente successo con Mia e il Leone Bianco, con cui ha ottenuto il più alto incasso al box office a livello internazionale con 31 milioni di dollari, il regista francese, ha voluto confermare la sua passione, condivisa con la sceneggiatrice Prune de Maistre, per la cura e protezione degli animali, l’ecologia e l’ambiente, realizzando una nuova ed emozionante avventura per le famiglie.

Prodotto da Mai-Juin Productions, Galatée Films e distribuito da 01 Distribution, Il leone e il lupo esce nelle sale al cinema dal 13 gennaio

ll lupo e il leone Trailer ufficiale al cinema dal 20 Gennaio

Ambientato in Lac Sacacomie, a Saint-Alexis-des-Monts nel Quebec, Il lupo e leone segue la storia di una pianista 20 enne che vive a New York e che, dopo la morte di suo nonno, torna nella casa dove ha trascorso la sua infanzia per prendere parte al funerale. L’abitazione è sita su un’isola remota del Canada ed è qui che Alma ha tutti i dolci ricordi di quando era bambina e trascorreva le giornate insieme a suo nonno, che l’ha cresciuta. Mentre si ricollega con la terra delle sue radici, Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito, che doveva entrare a far parte del circo di Vancouver, e in una piccola lupa, anche lei in difficoltà. La ragazza decide di salvarli e crescerli e sarà proprio questa amicizia a cambiare la sua vita per sempre…