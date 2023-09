Anticipazioni su Imma Tataranni 3: chi c’è come guest star

Ci siamo, manca pochissimo alla prima puntata di Imma Tataranni 3: la serie sul sostituto procuratore, personaggio reso celebre da Vanessa Scalera, sta per fare il suo atteso ritorno sul piccolo schermo lunedì 25 settembre alle 21.30 su Rai 1.

Già dal titolo (“Lontano dagli occhi”) l’episodio promette una serie di sorprese e avvenimenti mozzafiato, ma se siete curiosi di avere qualche anticipazione in più, continuate a leggere.

Cosa aspettarci da Imma Tataranni 3, che inizierà lunedì 25 settembre

Una delle grandi novità di questa stagione è la partecipazione di Gianni Morandi, che apparirà come guest star proprio nel primo episodio. Morandi si inserisce nella trama quando si trova a Matera per un concerto e si ritrova coinvolto in un oscuro caso. Imma lo considera il principale sospettato, ma Morandi sembra nascondere informazioni cruciali… È stata proprio la Scalera a svelare che Morandi, grande fan della serie, ha accettato l’invito con entusiasmo.

Uno dei colpi di scena più attesi di questa stagione riguarda sicuramente le condizioni di salute del personaggio di Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice, che si trova in ospedale in gravi condizioni dopo l’attentato che ha tragicamente portato via la vita di Saverio Romaniello, interpretato da Cesare Bocci.

Il fatto che Calogiuri sopravviva era stato già reso ufficiale durante una conferenza stampa per presentare Imma Tataranni 3, a cui ha partecipato anche l’attore che lo interpreta. Con Calogiuri in coma troviamo anche al suo fianco Imma in uno stato di grande preoccupazione, mentre suo marito Pietro (Massimiliano Gallo), decide di iscriversi a un corso di pugilato. Qui farà la conoscenza della paleontologa Sara Strippoli, interpretata da Sara Drago, che lo persuade ad unirsi a un corso di scrittura.

Ed è a questo punto, però, che il rapporto tra Imma e Pietro mostrerebbe le prime crepe, rischiando di farli allontanare. È proprio Gallo ad anticipare: “Siamo una coppia in crisi, che sta cercando di capirsi e di capire“. Quando però Calogiuri esce dal coma, si presenta come una persona diversa: freddo, distante e totalmente concentrato sulla caccia al responsabile dell’attentato.nDopo un iniziale periodo di amnesia, inizia poi a ricordare e si rende conto di essere profondamente innamorato di Imma. Questa volta, però, non si tirerà indietro, ma combatterà con tutte le sue forze per difendere il loro amore. Imma, a questo punto, dovrà fare una scelta definitiva.

Vanessa Scalera, che interpreta Imma, sottolinea il percorso del suo personaggio: “Ormai è una bravissima amica. Mi concedo, però, la possibilità di tirare uno sgambetto a Imma, cercando di fornire al pubblico sempre nuovi spunti“. Aggiunge inoltre di essere grata al ruolo che le ha dato l’opportunità di lavorare più intensamente e di sentirsi più libera nella sua carriera artistica.