Come un brutto trailer della nuova stagione dei The Ferragnez, è di oggi lunedì 27 dicembre l’annuncio che vede sia Fedez che Chiara Ferragni positivi dopo un tampone molecolare. I due coniugi milanesi lo hanno raccontato nelle story Instagram con un po’ di preoccupazione per la gestione dei bimbi, in casa, e con reazioni molto diverse rispetto all’obbligo della quarantena e della cancellazione dei loro piani di Natale..

L’annuncio social di Fedez e Chiara Ferragni positivi: “Il lato positivo è che farò il Capodanno a casa”

“Come potete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi – esordisce il rapper milanese dal suo profilo, seduto accanto alla moglie con addosso mascherine e abbigliamento casalingo – Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini non si sa come per ora sono negativi“.

La difficoltà principale per loro è proprio dover utilizzare anche con Leone e Vittoria i dispositivi di protezione individuale, indossandoli tutta la giornata “perché non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini che dobbiamo accudire“. “É una situazione un po’ cosi – continua il cantante di Mille – fortunatamente siamo asintomatici e stanno tutti bene, quindi la nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene, speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione quindi teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda“.



Particolarmente infelice di questa notizia è la celebre imprenditrice e blogger, che commenta “Che disagio raga, ma l’importante è che siamo asintomatici e che stiamo bene. Speriamo che i bambini rimangano negativi. Se avete qualche esperienza simile diteci come avete fatto e grazie dei consigli. La cosa positiva è che siamo asintomatici e probabilmente se non ci fossimo testati sempre non lo avremmo mai saputo, tutte le persone vaccinate che sto sentendo sono come noi, asintomatici o con sintomi molto blandi. In bocca al lupo a tutti“.

In questa narrazione di Fedez e Chiara Ferragni c’è, però, un tentativo di vederci un piccolo ‘vantaggio’, almeno per uno dei due… ”Piccolo bilancio di questa situazione – rivela Fedez – il lato positivo è che farò il Capodanno a casa, che è una conquista personale; lato tragicomico non ho una vita sociale eppure eccomi qua; lato rottura di c… stare tutto il giorno con le mascherine in casa’‘.

E a proposito del Capodanno a casa, il cantante nel video successivo punzecchia la moglie elencandole tutte le attività che aveva pianificato per la fine dell’anno (ciaspolata, sci, cena del 31 nello chalet con gli amici) e ricordandole che, invece, quest’anno sarà costretta a trascorrere l’ultima notte dell’anno con lui e i figli, e basta. Dalla reazione della ‘Blonde salad’, si evince che non è proprio entusiasta di questo cambio emergenziale di programma…