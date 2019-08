Alessandro Greco condurrà Miss Italia 2019: il perché della scelta

Dopo il secco no di Antonella Clerici, l'annuncio di Rai 1 mette fine alla girandola di ipotesi

È ufficiale: sarà Alessandro Greco il conduttore di Miss Italia 2019. Dopo il secco rifiuto di Antonella Clerici e la girandola di ipotesi che ha coinvolto Flavio Insinna e Carlo Conti, Rai 1 ha annunciato il nome del presentatore per l’80esima edizione del concorso di bellezza. Sarà una serata speciale quella della finale di venerdì 6 settembre, in onda in diretta dal PalaInvent di Jesolo.

Miss Italia 2019, la finale in Rai con Alessandro Greco

Miss Italia compie 80 anni e per l’occasione torna su Rai 1 dopo il periodo trascorso a La7. Ma non sarà l’unica novità di quest’edizione.

“La Miss Italia degli 80 anni – si legge sul sito ufficiale della manifestazione – sarà eletta dal pubblico: infatti la vincitrice sarà scelta soltanto tramite il televoto, senza l’intervento della giuria”.

La scelta non sarà semplice perché quest’anno le finaliste saranno 80, il doppio del solito proprio in onore dell’anniversario del concorso.

Oltre alle 80 ragazze, che rappresenteranno tutta l’Italia, la serata del 6 settembre potrà contare su tantissimi ospiti e sulla partecipazione di donne impegnate in diversi settori della nostra società, che racconteranno sul palco le loro storie.

Una vera e propria festa con un’Orchestra che accompagnerà i diversi avvenimenti della serata e la conduzione ironica, sobria e allegra di Alessandro Greco.

Alessandro Greco (foto: Facebook @zeroeloderai)

Alessandro Greco, Miss Italia nel destino

Dopo il commento di Patrizia Marigliani su Antonella Clerici, la scelta del conduttore di Zero e lode! e Furore è stata accolta con grande entusiasmo sui social dai fan della kermesse.

Greco, tra l’altro, ha un legame particolare con Miss Italia. Il presentatore ha conosciuto durante un’edizione del concorso di bellezza Beatrice Bocci, la showgirl ed ex modella che si è classificata seconda nel 1994.

È stato proprio a Salsomaggiore che i due si sono innamorati: la coppia si è poi sposata civilmente nel 2008 e in chiesa nel 2014.