Ghiaccio, trailer ufficiale del film di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis evento speciale al cinema il 7, 8 e 9 febbraio

Trailer ufficiale di Ghiaccio, dramma sulla boxe diretto dal cantautore esordiente alla regia Fabrizio Moro, affiancato da Alessio De Leonardis, con protagonista Giacomo Ferrara, conosciuto al grande pubblico per i suo ruolo di ‘Spadino’ nel film e nella serie tv Suburra, e con Vinicio Marchioni.

Tra gli interpreti nel cast figurano anche Claudio Camilli, Beatrice Bartoni, Sara Cardinaletti, Valerio Morigi, Lorenzo Grilli, Emanuele Propizio, Mauro Cremonini e Lidia Vitale. Prodotto da Francesca Verdini per La Casa Rossa con Tenderstories in associazione con L’Università Telematica San Raffaele Roma in collaborazione con SKY e in collaborazione con RTI, distribuito da Vision Distribution, Ghiaccio esce al cinema come evento speciale il 7, 8 e 9 febbraio.

“Avevamo scelto di scrivere qualcosa sulla boxe. Io ero sempre in tour,” racconta il musicista Fabrizio Moro, “ci siamo messi a scrivere la sceneggiatura in un attimo, durante il lockdown. In Ghiaccio ci sono i nostri dubbi adolescenziali a cui ancora non so rispondere. Ci sono paure, rabbia e la capacità di canalizzarla nel modo giusto attraverso l’arte e l’amore.” Continua Alessio De Leonardis: “paradossalmente se non ci fosse stata la pandemia Ghiaccio non ci sarebbe. Fa strano, ma in un momento come quello siamo riusciti a indirizzare gli sforzi nella scrittura, senza distrazioni. Spesso per realizzare il film ci vogliono degli anni e in questo invece devo dare merito a Tenderstories e a Francesca Verdini,” i produttori del film, “che in tempi record hanno messo su il film. Scritto a luglio, a ottobre è iniziata la preparazione. Questo non succede mai, di solito. Come non succede mai che i due protagonisti che volevamo: Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, abbiano detto subito si senza conoscerci”.

1999, Roma. Giorgio (Giacomo Ferrara), giovane promessa della boxe, vive con la madre nella periferia degradata della città. Il padre, assassinato anni prima, ha lasciato in eredità al figlio un debito con la malavita che non gli permette di essere un uomo libero. Con l’aiuto di Massimo (Vinicio Marchioni), che ha un passato nella boxe e vede nel ragazzo il grande campione che lui non è riuscito a diventare, Giorgio ha finalmente la possibilità di riscattarsi, entrando nel mondo del pugilato professionistico. Ma la malavita di periferia non lascia mai scampo a chi non si piega alle sue regole.