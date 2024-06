Titanic, la rivelazione di Kate Winslet: “Il bacio con DiCaprio fu un disastro”

Il bacio forse più famoso della storia del cinema, quello tra Rose e Jack in Titanic di James Cameron, fu un autentico incubo, almeno per Kate Winslet. In un’intervista concessa a Vanity Fair, l’attrice rivela che quel bacio tanto amato, celebrato e imitato non fu così romantico come appare sullo schermo. Winslet definisce il momento clou di Titanic un “pasticcio disastroso”.

Titanic, Kate Winslet e quel bacio disastroso

All’epoca delle riprese, tra il 1996 e il 1997, Winslet e Leonardo DiCaprio avevano solo 22 e 21 anni. Un paio di fattori resero la scena del bacio in cima alla prua della nave “complicata da girare”. Innanzitutto il fatto che all’attrice era stato affidato il compito di ritoccare il trucco tra un ciak e l’altro sia per sé che per DiCaprio. La troupe, infatti, era impegnata su più fronti e non era in grado di raggiungerli facilmente.

Quando è arrivato il momento del bacio vero e proprio, i due colori di trucco dai toni diversi si sono mischiati. “Così abbiamo continuato a baciarci, ma dopo ogni ciak sembrava che avessi succhiato una barretta di caramello perché il suo trucco veniva via”, ricorda l’attrice. “Fu un incubo perché Leo non smetteva di ridere e io non riuscivo a respirare in quel dannato corsetto”, aggiunge la star.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio: bacio da incubo per Titanic

Nonostante le complicazioni, Winslet conferma a Vanity Fair di sentirsi “molto orgogliosa” del risultato finale, capace di incassare 2,2 miliardi di dollari in tutto il mondo. “Tutte le altre generazioni di persone stanno scoprendo il film adesso oppure lo vedono per la prima volta e c’è qualcosa di straordinario in questo”, sottolinea la diva inglese che è tornata a collaborare con Cameron per Avatar 3, al cinema dal 19 dicembre 2025.

Non è la prima volta che l’attrice britannica si lascia andare a confessioni di questo genere ripensando al set del kolossal di Cameron. In occasione del suo ritorno in televisione con la serie Omicidio a Easttown, Winslet aveva dichiarato che la scena di sesso tra Rose e Jack in una delle vecchie auto presenti nei parcheggi della nave non voleva finisse perché “la Rose in me era davvero innamorata del Jack in lui”. Ma con DiCaprio non c’è mai stato del tenero. Anzi, è stato allora che sono diventati migliori amici. “Sarebbe stato come un incesto: con Leo ho un rapporto che tutte le donne del mondo invidierebbero”, ha detto l’attrice.