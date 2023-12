Chi ha rapito Jerry Calà? è la commedia trash di Natale che regala autoironia surreale

Dal 24 dicembre in streaming il nuovo film del comico in cui interpreta se stesso, rapito a Napoli da una banda di improbabili criminali...

Qualunque cosa sia, Chi ha rapito Jerry Calà? non è un film come tutti gli altri. Tra autoironia, trash e stupidità surreale, il settimo lungometraggio da regista dell’attore (e trentaquattresimo da protagonista) somiglia piuttosto ad una farsa a tutta velocità in cui l’ex Gatto di Vicolo Miracoli prende per i fondelli il cinema comico che gli ha dato successo, quello serio che l’ha sempre snobbato e soprattutto se stesso.

Chi ha rapito Jerry Calà?, showman con cast napoletano

Prodotto dalla Vargo, Chi ha rapito Jerry Calà? vede lo showman veronese nei panni di… Jerry Calà. In viaggio a Napoli per uno spettacolo, l’attore viene sequestrato da una banda di improbabili criminali che immaginano di svoltare le loro vite incassando un ricco riscatto. Peccato che le cose stiano diversamente: per pagare il riscatto non c’è la fila, anzi.

“Tenetevelo, con tutto quello che mi ha fatto passare…”, tuona Mara Venier. Persino il vecchio amico Umberto Smaila e il figlio Johnny non sono così convinti, tanto che deve intervenire Massimo Boldi in persona: è Cipollino a dichiararsi disponibile a pagare, ma ad una condizione…

Il cast di Chi ha rapito Jerry Calà? è pieno di volti noti di cinema e teatro napoletani: Sergio Assisi, Antonio Fiorillo, Shi Yang Shi, Nando Paone, Clementino, Gianfranco Gallo, Maurizio Casagrande, Barbara Foria, Francesca Tizzano. Il 18 marzo scorso, durante le riprese, Calà ha avuto un infarto ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Ha finito per innamorarsi di Napoli, dove dice di voler trascorrere quello che adesso definisce “il secondo tempo della mia vita”.

L’appello televisivo di Mara Venier per Jerry Calà

Chi ha rapito Jerry Calà?: data di uscita, trailer e dove vederlo

Il suo ritorno alla regia coincide con le celebrazioni per i 40 anni dall’uscita di Vacanze di Natale, un film diventato un cult per generazioni di italiani. In un’intervista concessa al Messaggero, Calà confessa che l’errore della vita è stato “essere sceso dal carro dei cinepanettoni di De Laurentiis e aver rinunciato a un sacco di soldi”. “Ma dopo aver mollato i Gatti di Vicolo Miracoli non volevo far parte di un altro gruppo con De Sica, Greggio e Boldi”, aggiunge l’attore.

Da allora si è dato alla regia e alla musica con un rigido manuale di regole da rispettare sulle scelte da fare. “Non faccio l’ospite in tv né l’opinionista, non vado ai talk show, e non accetto ruoli in film – a meno che non siano d’autore – in cui io non sia protagonista o coprotagonista”, rivela Calogero in arte Jerry. Anche per Chi ha rapito Jerry Calà? – dal 24 dicembre in streaming sulle maggiori piattaforme: Prime Video, Apple TV, iTunes, Google Play, YouTube – ha scritto una canzone, il rap S’anno arrubbate a Jerry Calà cantato da Clementino.