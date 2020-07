Clamoroso a Mediaset: Caterina Balivo lascia la Rai per Canale 5?

Blogo riporta l’indiscrezione e sgancia la bomba: Caterina Balivo ha lasciato la Rai per passare a Mediaset. Secondo il sito web, dietro l’addio della conduttrice a Vieni da me ci sarebbe l’approdo a Cologno Monzese per un nuovo progetto su Canale 5. La rivelazione, se confermata, è destinata a rivoluzionare il panorama televisivo e la definizione dei palinsesti della stagione 2020-2021. I diretti interessati, per il momento, frenano e negano tutto.

Caterina Balivo Mediaset: cosa sta succedendo

“Sicuramente non ci perderemo di vista”, ha detto la Balivo nel corso dell’ultima puntata di Vieni da me. Da Festa italiana e Pomeriggio sul Due per arrivare a Detto fatto e al talk apertamente ispirato all’Ellen DeGeneres Show, la conduttrice napoletana ha sempre legato il proprio nome ai programmi Rai. Sin dagli esordi ai tempi di Miss Italia.

L’eventuale passaggio a Mediaset avrebbe del clamoroso e in questa fase è smentito seccamente da entrambe le parti. Blogo ha sentito il network, che per ora parla di “fantasie destituite di ogni fondamento”.

Una trasmissione di fascia pomeridiana con Caterina Balivo significherebbe un ridimensionamento o una ricollocazione di Uomini e Donne o dei talk di Barbara D’Urso. L’entourage della presentatrice campana tiene la stessa posizione di Mediaset in merito.

“Caterina si sta riposando dopo una stagione molto impegnativa, non ci sono determinazioni decise per la prossima stagione, non c’è ancora nulla di deciso. Al momento non c’è nulla”, fanno sapere i suoi agenti.

Caterina Balivo (foto: Facebook @caterinabalivoofficial)

Caterina Balivo lascia la Rai? Tutti i rumors sul suo futuro in tv

Il futuro della Balivo resta quindi incerto. Per lei si è parlato anche di un interessamento da parte di Sky e di La7. In una recente intervista, la conduttrice ha spiegato che “le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace”.

Nonostante sia legata alla Rai dal 1999, quando ha debuttato come valletta di Fabrizio Frizzi nella settima edizione di Scommettiamo che…?, la presentatrice ha aggiunto di non voler escludere nulla per il futuro, almeno per il momento.

Ufficialmente, avrebbe chiesto alla Rai un nuovo programma: un contenitore con una differente collocazione oraria, individuata nella domenica pomeriggio di Rai 1, subito dopo Mara Venier. Ma sono indiscrezioni che non hanno mai trovato conferma.

Come mostra ai suoi follower su Instagram, per adesso la Balivo è in pausa e si gode le vacanze all’Isola del Giglio. Il futuro, in equilibrio tra impegni televisivi e gestione della vita familiare, è ancora un rebus tutto da decifrare.