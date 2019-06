Belen e Stefano De Martino colpiscono ancora: presentano Castrocaro

Il ritorno di fiamma tra Belén e Stefano De Martino non è soltanto una questione di sentimenti. La coppia è stata scelta da Lucio Presta per condurre la finale del Festival di Castrocaro. Lo ha confermato il potentissimo agente (e marito di Paola Perego) ai microfoni dell’AdnKronos. Belén e Stefano, insomma, sarebbero la coppia su cui è ricaduto l’interesse di Carlo Freccero per far ingranare gli ascolti della nuova Rai2.

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme… a Castrocaro

“Ho deciso un po’ di tempo fa – ha dichiarato Presta – di provare a ridare il posto che spetta a Castrocaro, che ha una storia gloriosa, e ho partecipato al bando triennale per l’organizzazione del Festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo organizzerò per tre edizioni. E per la prima edizione c’è già l’accordo con Rai2 e Radio2 per trasmettere in diretta la finale del 3 settembre, con la conduzione di Belén Rodriguez e Stefano de Martino, mentre Simona Ventura sarà presidente di giuria”.

Castrocaro ha davvero una storia importante alle spalle. Nato nel 1957, ha lanciato future stelle della canzone italiana come Gigliola Cinquetti, Alice, Luca Barbarossa e Zucchero. Nell’edizione del 1961, partecipò addirittura un giovane Umberto Bossi, che si presentò con lo pseudonimo Donato insieme al suo complesso, venendo però eliminato.

Belen e Stefano De Martino con il loro Santiago (foto: Instagram @belenrodriguezreal)

Festival di Castrocaro 2019, la rivoluzione di Presta

“Dopo aver fatto tanti Sanremo – ha spiegato Presta – proviamo a riportare agli antichi fasti Castrocaro. Sarà un’edizione completamente rinnovata, grazie al nostro progetto e alla fiducia accordataci dal sindaco Marianna Tonellato e dall’assessore Lucia Magnani. Ma la novità assoluta a cui tengo di più è che i ragazzi che vorranno iscriversi non pagheranno un euro. Ci si potrà iscrivere, o partecipando alle selezioni dal vivo, che si terranno a Roma, Milano, Napoli, Catania e Bologna, o direttamente online attraverso il sito dedicato www.festivaldicastrocaro.tv. Il 26, 27 e 28 luglio saranno convocati quelli ritenuti idonei a partecipare al concorso e 12 di loro accederanno alla finale, che andrà in diretta su Rai2 e Radio2″.

Belén e Stefano De Martino faranno il resto, garantendo la giusta dose di visibilità, glamour e pubblico giovane. Dopo la conduzione della Notte della Taranta (e la petizione di protesta che è sorta), succederà lo stesso anche per il Festival delle Voci Nuove?