Il principe cerca figlio, guarda il trailer del sequel con Eddie Murphy

L’effetto nostalgia travolge Hollywood. A 33 anni dalla commedia cult diretta da John Landis, Il principe cerca moglie torna sugli schermi. Amazon Studios ha pubblicato il trailer ufficiale del sequel Il principe cerca figlio, che vede Eddie Murphy di nuovo nei panni di Akeem, il sovrano di Zamunda. Accanto all’attore c’è il cast dell’originale al gran completo: Arsenio Hall (l’amico e fidato servitore Semmi), Shari Headley (l’amata Lisa), James Earl Jones (il re Jaffe Joffer), John Amos e Allison Dean (Cleo e Patricia McDowell, papà e sorella di Lisa), Vanessa Bell Calloway (Imani, l’ex promessa sposa di Akeem).

Il principe cerca figlio, trama e cast del film

Le novità non mancano, come succederà presto con il rifacimento di Willy, il principe di Bel-Air. La trama del film vede Akeem alle prese con un figlio che non sapeva di avere. Il ragazzo si chiama Lavelle (a interpretarlo è Jermaine Fowler) e vive a New York con la madre (Leslie Jones) e lo zio (Tracy Morgan). Akeem sceglie Lavelle come erede al trono: lo porta a Zamunda e gli insegna riti e usanze locali.

L’arrivo del giovane a corte scatena però il malcontento di Lisa, che sperava di poter vedere la figlia Meeka (KiKi Layne) come prima donna sovrana del regno. Come se non bastassero i problemi in famiglia, Akeem deve vedersela pure con il temibile signore della guerra Izzi (il redivivo Wesley Snipes), generale dell’esercito pronto a prendere il potere con un colpo di stato.

Gli altri volti nuovi del film sono Bella Murphy (la figlia 19enne di Eddie è Omma) e Rotimi, che diventa il figlio del generale Izzi e principe di Nextdoria. Non manca ovviamente la galleria di simpatici e grotteschi personaggi di Murphy e Hall en travesti, dal reverendo Brown a Randy Watson dei Sexual Chocolate fino agli avventori del barbiere del Queens.

Arsenio Hall e Eddie Murphy in Il principe cerca figlio (foto: Amazon Studios)

Il principe cerca figlio, trailer e uscita del sequel

Purtroppo John Landis non è stato coinvolto nella realizzazione del film. La regia de Il principe cerca figlio è di Craig Brewer, che ha già lavorato con Eddie Murphy nella commedia biografica Dolemite Is My Name. Brewer ha diretto anche la serie di successo Empire e il meno riuscito remake di Footloose.

La sceneggiatura del sequel, invece, porta la firma di Barry W. Blaustein, David Sheffield e Kenya Barris. Balustein e Sheffield sono storici collaboratori di Murphy dai tempi del Saturday Night Live e de Il principe cerca moglie. Barris è un apprezzato autore di serie “black” come Grown-ish, Mixed-ish e Black-ish.

Il principe cerca figlio sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video dal 5 marzo 2021: ecco il trailer ufficiale.