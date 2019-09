Vanessa Incontrada al naturale in costume: gli haters si scatenano, lei li distrugge

View this post on Instagram

Impietosa didascalia di impietosa foto comparsa su Gente di questa settimana.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tutti parlano ancora di @vanessa_incontrada e non potevamo non dire la nostra. Si tratta dell'ennesimo ritorno su una notizia che, francamente, non è una notizia. È l'ennesimo accanimento dello showbiz contro una donna che per fortuna che ce l'abbiamo, perché rende la tv italiana un po' meno spazzatura di quella che è normalmente, grazie al suo essere sempre positiva, professionale e gioiosa. Nella foto, Vanessa è diventata una 'ragazzona premurosa' dotata di una 'esuberante fisicità'.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Stiamo sempre dalla sua parte, e riteniamo che chi scrive e pubblica certi articoli ha seri problemi personali di accettazione, se ancora si scaglia sulle altre pensando di dettare la legge non scritta dell'obbligatorietà della taglia 38 e 40.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Per questo abbiamo pensato di sostenere Vanessa lanciando l'hashtag #iostoconvanessa, che vi invitiamo a usare per supportarla ricondividendo l'immagine di lei che più vi piace.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Forza Vanessa, viva le donne gioiose, abbasso il body shaming.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #iostoconvanessa #vanessaincontrada #donnecurvy #gente #giornali #bodyshaming #amatestessa #paparazzi