Extraliscio e Sgarbi contro Mara Venier: “Invitati a Domenica In e poi mandati via, totale mancanza di rispetto”

Chi aspettava gli Extraliscio nella puntata di Domenica In dedicata a Sanremo 2021 è rimasto deluso. La formazione romagnola non ha preso parte al programma di Rai1 condotto da Mara Venier e la loro mancata apparizione ha fatto infuriare Elisabetta Sgarbi. La scrittrice ed editrice (sorella di Vittorio e figlia di Giuseppe) ha lanciato la band liscio-punk, dirigendo e producendo il documentario sul gruppo Extraliscio – Punk da balera e collaborando alla canzone Bianca luce nera, il brano con Davide Toffolo presentato al Festival.

Extraliscio, Sgarbi all’attacco di Domenica In

Parlando all’AdnKronos, Elisabetta Sgarbi spiega che “la scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse”.

“Invitano settimane prima gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione – racconta Sgarbi –, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo”.

“Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e offensive – conclude Elisabetta –. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un Festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia”.

Mara Venier ha risposto in diretta a Sgarbi, “che ho il piacere di non conoscere”. La presentatrice ha tirato in ballo il ritardo di 36 minuti con cui Domenica In è cominciato per la messa del Papa in Iraq.

“Gentile signora, qui non è stato mandato via nessuno – ha puntualizzato Venier in diretta –. Forse lei dovrebbe avere un po’ di rispetto per Papa Francesco. Abbiamo cominciato il programma in ritardo perché c’era la diretta della messa. Prima di insultare i miei autori e la sottoscritta, si informi bene. Le avranno detto di tornare in studio a Domenica In. Si dia una calmata…”.

Elisabetta Sgarbi vs Mara Venier: botta e risposta a Domenica In

Il video della risposta stizzita della conduttrice è stato subito condiviso sui social.

Mara Venier risponde in diretta a Elisabetta Sgarbi sulla mancata ospitata degli Extraliscio a Domenica In. @davidemaggio pic.twitter.com/v1sVngaaK1 — Stefania Stefanelli (@StefanelliSte) March 7, 2021

La contro-replica di Elisabetta Sgarbi non si è fatta attendere.

“La signora Mara Venier in diretta su Rai1 mi accusa di non avere rispetto di Papa Francesco – dichiara Sgarbi –. Non so da dove abbia avuto notizia di questa mia mancanza. Il gruppo Extraliscio è stato invitato e mandato via. E io ho espresso il mio disappunto e ho chiesto lumi sul criterio di esclusione dei cantanti, senza successo. Ho fatto ciò senza offendere nessuno, tanto meno il Papa”.

Nel frattempo, il video dell’esibizione degli Extraliscio con Bianca luce nera – una delle poche vere rivelazioni tra i 26 Big in gara a Sanremo 71 – continua ad ottenere numeri più che lusinghieri su YouTube.