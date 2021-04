Ricky Tognazzi contro Chi l’ha visto: “Cosa non si farebbe per un punto di share in più”

La sfida degli ascolti del mercoledì sera tra Svegliati amore mio e Chi l’ha visto? si trasforma in una vera e propria battaglia di etica televisiva. Tutto comincia quando nel palinsesto della prima serata Canale 5 propone il secondo appuntamento della fiction di Ricky Tognazzi e Simona Izzo con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Massimo Popolizio e Iaia Forte e Rai3 il consueto programma condotto da Federica Sciarelli. La puntata di Chi l’ha visto?, tuttavia, è preceduta da un clamoroso chiacchiericcio mediatico: la trasmissione annuncia una scoperta che potrebbe riaprire il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel settembre del 2004.

Ricky Tognazzi Chi l’ha visto: sfida su Denise Pipitone

Dopo il discusso promo diffuso nei giorni precedenti, Chi l’ha visto? approfondisce il mistero di una ragazza russa, la 22enne Olesya Rostova, davvero molto somigliante a Piera Maggio (la mamma di Denise) e rapita quando era piccola. Rostova ha rivelato in un’intervista alla televisione russa di essere alla ricerca della sua famiglia. Ora sarà il test del DNA a fugare ogni dubbio sulla sua identità.

La riapertura del caso e i tanti dubbi che restano su questo scoop non sono piaciuti a Ricky Tognazzi, che su Twitter accusa Chi l’ha visto? di inutile sensazionalismo. Per l’attore e regista il programma di Rai3 ha volutamente anticipato le rivelazioni su Denise Pipitone tramite lo spot promozionale soltanto per alimentare l’attesa e incrementare gli ascolti.

Un utente spiega che la pista della ragazza russa presenta parecchi aspetti dubbi e invita il pubblico a “evitare di guardare Chi l’ha visto?”. Tognazzi non si lascia fuggire l’occasione e commenta: “Cosa non si farebbe per un punto di share in più”.

Ricky Tognazzi e l’intervista a Olesya Rostova a Chi l’ha visto (foto: Facebook @ricky.tognazzi @chilhavisto)

Chi l’ha visto Denise Pipitone: boom di ascolti per il programma

I dati Auditel danno ragione a Chi l’ha visto?: è stato boom d’ascolti per la trasmissione di Rai3. Il programma è stato visto da 3 milioni e mezzo di telespettatori con il 15,2% di share. Numeri da record per Sciarelli e la sua redazione.

La seconda puntata di Svegliati amore mio si è invece fermata a 3,58 milioni di spettatori con share del 14,7%, senza riuscire a superare la soglia dei 4 milioni. Un netto calo rispetto all’esordio, che aveva incollato allo schermo 3,8 milioni di spettatori con uno share del 16,1%.

La partita Lituania-Italia, vinta per 2-0 dagli azzurri di Roberto Mancini, ha fatto il resto. L’incontro è stato visto su Rai1 da quasi 6 milioni di telespettatori con il 21,7% di share.