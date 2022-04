Gagarine – Proteggi ciò che ami, trailer ufficiale del film di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh al cinema dal 19 maggio

Gagarine – Proteggi ciò che ami, trailer ufficiale del film di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, con protagonista Alseni Bathily nel ruolo di Youri. Il film è candidato a migliore opera prima al Premio César 2022.

Tra gli interpreti principali anche Lyna Khoudri, nei panni di Diana, Jamil McCraven nel ruolo di Houssam, Finnegan Oldfield, nel ruolo di Dali, Farida Rahouadj è Fari e Denis Lavant nel ruolo di Gérard.

Gagarine – Proteggi ciò che ami, di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh al cinema dal 19 maggio

Da una sceneggiatura scritta dagli stessi registi Fanny Liatard e Jérémy Trouilh in collaborazione con Benjamin Charbit, il film racconta la storia di un ragazzo che, con l’aiuto dei suoi amici, farà di tutto per salvare l’enorme complesso residenziale di Cité Gagarine dalla demolizione, edifici che si trovano vicino Parigi e dove egli è nato e cresciuto. Distribuito da Officine UBU s.r.l. Gagarine – Proteggi ciò che ami, esce nelle sale al cinema dal 19 maggio.

Youri, 16 anni, ha vissuto tutta la sua vita a Cité Gagarine, un vasto progetto di alloggi popolari in mattoni rossi situato nella periferia di Parigi. Dall’alto del suo appartamento, Youri ha sempre sognato di diventare un astronauta. Ma quando trapelano i piani per demolire il complesso immobiliare, Youri si unisce alla “resistenza”. Con i suoi amici Diana e Houssam, intraprende una missione per salvare Gagarine, trasformando l’enorme complesso residenziale nella sua “astronave”, prima che scompaia nello spazio per sempre.