I film al cinema dal 10 febbraio: cosa vedere e cosa evitare

Timido ritorno di nuovi titoli nelle sale con San Valentino dietro l'angolo: il maggior numero di copie è per "Assassinio sul Nilo" e "Marry Me - Sposami"

Dopo un mese di slittamenti e rinvii, finalmente i nuovi film al cinema dal 10 febbraio ricominciano ad essere numerosi. Nonostante l’emorragia di incassi al botteghino, i distributori provano a lanciare qualche novità contando sul progressivo ritorno alla normalità e sull’avvicinarsi della festa di San Valentino. Non a caso uno dei titoli in arrivo questa settimana è una classica commedia romantica con la regina del genere: Jennifer Lopez.

I nuovi film al cinema dal 10 febbraio 2022

Ad occupare il maggior numero di schermi, ben 750, è Assassinio sul Nilo di e con Kenneth Branagh, che tornerà nelle sale a stretto giro (da giovedì 24, solo da regista) con il suo Belfast, candidato a sette Oscar. Per il resto, occhio a due film di qualità che vale la pena non perdere: l’italiano Piccolo corpo e il britannico After Love.

Assassinio sul Nilo

Dopo lo strepitoso successo di Assassinio sull’Orient Express, capace di incassare 352,8 milioni di dollari al box-office internazionale, tornano le indagini di Hercule Poirot, stavolta alle prese con l’omicidio di una giovane ereditiera. Stellare come al solito il cast, da Gal Gadot e Annette Bening a Tom Bateman e Armie Hammer. Sin dall’apparizione del trailer, gli appassionati dei gialli di Agatha Christie sanno che non devono lasciarselo sfuggire.

Gal Gadot in Assassinio sul Nilo (foto: 20th Century Studios)

Marry Me – Sposami

San Valentino è alle porte e il film perfetto per festeggiare come si deve il giorno dei romanticoni è questa rom-com con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Lei è la popstar latina Kat Valdez, lui il perfetto sconosciuto Charlie: si sposano per spettacolo e per provocazione davanti a milioni di persone, ma tra un equivoco e l’altro finiscono per innamorarsi davvero. Come mostra il trailer, è la scelta ideale per celebrare la forza dell’amore.

Jennifer Lopez in Marry Me – Sposami (foto: Universal Pictures)

Il discorso perfetto

Un’altra commedia, stavolta dalla Francia. Si ride a denti stretti perché, come si vede nel trailer, la storia analizza in maniera spietata e intelligente le nevrosi generate dalle dinamiche familiari. Al centro del racconto c’è il povero Adrien, un giovane uomo in crisi di mezza età appena mollato dalla fidanzata. Come se non bastasse, durante una lunga e complicata cena in famiglia, il cognato Ludo gli chiede di tenere il discorso di nozze all’imminente matrimonio con la sorella: piuttosto che farlo, Adrien preferirebbe morire. O forse no?

Il cast della commedia Il discorso perfetto (foto: I Wonder Pictures)

Piccolo corpo

L’opera prima di Laura Samani, presentata tra gli applausi alla Semaine de la Critique di Cannes 2021, arriva finalmente al cinema. Basta guardare il trailer per rendersi conto della magia del film: una suggestiva storia di maternità e spiritualità – una ragazza perde la figlia alla nascita e si mette in viaggio verso le montagne del nord per riportare in vita la sua bambina il tempo di un respiro, quello necessario a battezzarla – ambientata nella laguna veneta di inizi Novecento ed ispirata ai racconti del folklore della terra friulana. Da vedere.

Celeste Cescutti in Piccolo corpo (foto: Nefertiti Film)

After Love

Un altro esordio che merita la visione è quello del regista anglo-pakistano Aleem Khan. Torna il tema della ricerca dell’identità: la protagonista Mary è una donna sulla sessantina di Dover sposata con un uomo musulmano e convertita all’Islam. Quando rimane vedova, viene a sapere che il marito Ahmed aveva una relazione clandestina con un’altra donna in Francia a Calais, dall’altra parte della Manica. Spinta dalla voglia di conoscere la “rivale”, Mary fa una scoperta che le cambierà per sempre la vita.

Gli anni belli

L’esordio nel cinema di finzione del documentarista Lorenzo d’Amico De Carvalho è una commedia nostalgica su un gruppo di adolescenti in vacanza con le famiglie in un campeggio estivo. L’anno è il 1994: quello della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi. Ovviamente c’è chi è pro e chi è contro. Il punto di vista della storia è quello della 17enne ribelle Elena (Romana Maggiora Vergano), figlia di un insegnante di greco (Ninni Bruschetta) e di una reduce del ’77 (Maria Grazia Cucinotta). Cameo di Bebo Storti e Rosalia Porcaro.

The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert

Su Disney+ è disponibile il colossale documentario di Peter Jackson in tre parti sulla realizzazione di Get Back. Ora arriva al cinema in formato IMAX, come evento speciale dal 9 al 13 febbraio, la versione integrale dell’ultimo concerto dei Fab Four, quello tenuto il 30 gennaio 1969 sul tetto della sede della Apple di Savile Row. Il mix audio, sia in stereo che in Dolby Atmos, è a cura di Giles Martin e Sam Okell: un imperdibile documento storico.

Dal pianeta degli umani

Il documentario creativo di Giovanni Cioni, costruito come una fiaba fantastica (ispirata agli esperimenti impossibili d’eterna giovinezza del dottor Voronoff) narrata da un coro di rane, riaccende la luce sulla condizione di migliaia di migranti bloccati alla frontiera di Ventimiglia, tra l’Italia e la Francia. Sarà in tour da sabato 12 febbraio in pochissime sale: l’elenco sui canali social di Reading Bloom.

The Wall of Shadows

Il documentario della regista polacca Eliza Kubarska è un viaggio appassionante su una delle montagne più sacre al mondo: il Jannu o Kumbhakarna, a cavallo del confine tra il Nepal e il Sikkim. Una vetta da 7.710 metri sulla quale si avventura nella parte est, mai conquistata fino ad oggi, una famiglia di Sherpa pronta a tutto, anche ad infrangere un tabù come scalare una montagna che non deve essere scalata. Il padre ha infatti un obiettivo: accompagnare tre occidentali in una spedizione e guadagnare i soldi necessari all’istruzione del figlio.