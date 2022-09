Nuova edizione di Tim Music Awards, nuova tipologia e serie di critiche a Vanessa Incontrada: proprio come un telefilm a puntate, ritorna con la sua nuova apparizione il tema del suo aspetto, un argomento che il web sembra non riuscire a mettere mai da parte.

Se la copertina di Vanity Fair aveva causato quasi scandalo, e se la stessa bella presentatrice ha dovuto più volte rispondere con un sorriso e fare una riflessione sia con i suoi detrattori che con i fan, adesso a quanto pare è stata la scelta ricaduta sull’outfit di una delle prime puntate a far storcere il naso al pubblico.

Di nuovo pioggia di critiche a Vanessa Incontrada: il problema adesso è il vestito

“Stupenda!!! ma orrendo il vestito, non ti ha valorizzata… Anzi!!! Che peccato!! Ma chi propone certe linee non guarda l’effetto di ciò che ha proposto???!!! Mai più!” e ancora: “Concordo ! Sei bella, brava, simpatica, per nulla presuntuosa ..però effettivamente il vestito bello per carità ma adatto ad un’altra fisicità!” per finire, poi con un genuino consiglio, un’alternativa al modello aderente e lucente che la conduttrice ha indossato sul palco, al fianco di Carlo Conti: “Sei meravigliosa, io ti adoro, così come sei magra grassa non importa , sei stupenda , ma per favore non ti mettere più i vestiti delle serate di ieri e l’altro ieri perché non si possono vedere! Un bel tailleur nero un pantalone con una bella camicia ampia ! Credimi saresti ancora più stupenda“

Insomma, il filo conduttore delle critiche a Vanessa Incontrada sembra chiaro: non mettiamo più bocca sul fisico, ma meglio scegliere opzioni che non risultino così fascianti, almeno. Va detto che in mezzo a questi ‘consigli di stile’ ci sono anche tanti commenti entusiasti che supportano qualunque scelta la protagonista di Fosca Innocenti (o i suoi stilisti) intraprendano.

Chissà se anche stavolta vorrà lanciare un messaggio o rispondere a questa tipologia di critiche o se, come anche è nel suo stile, lascerà tranquillamente correre con un sorriso, continuando nella sua conduzione e nella sua impeccabile scelta di abiti.