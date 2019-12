Incredibile ma vero, Bianca Guaccero difende Vanessa Incontrada ancora una volta sulle stesse tematiche: gli haters che la criticano per le sue forme troppo rotonde! La polemica è iniziata due estati fa, durante il Window Music Awards, e da allora pare che la bella attrice e presentatrice non abbia mai smesso di ricevere commenti del genere.

Invitata nello studio di Detto Fatto, è stata accolta e intervistata dalla padrona di casa e da Johnatan, che hanno reagito indignandosi non poco sulle reazioni degli haters.

Detto Fatto, Bianca Guaccero difende Vanessa Incontrada dagli haters

Venerdì 29 novembre ha esordito al fianco di Gigi d’Alessio in ’20 anni che siamo italiani’, su Rai Uno. Tra un’accoglienza calorosa e un entusiasmo diffuso tra i suoi fan, si è fatto vivo – come sempre – anche qualche malelingua che, dopo aver rivisto la conduttrice spagnola in TV, ha deciso di ridare vita alla retorica del ‘peso in eccesso’ attraverso Tweet al vetriolo.



Ed è stato proprio quando l’opinionista ed ex gieffino segnala il comportamento di questi haters che Bianca Guaccero difende Vanessa Incontrada: “Ancora?!? Basta! – ha tuonato -. Ma sai perché la gente attacca, Jonathan? Perché invece di fossilizzarsi su queste cose estetiche dovrebbe cercare, invece, di guardare ben altro. Di guardare il talento, la capacità di dialettica e il mondo che ognuno si porta dentro! E invece siamo ancora qui a giudicare le persone dall’aspetto fisico! Siete demodè!”.

Cosa pensa la Incontrada dei suoi haters dopo tutto questo tempo

La Incontrada, che inizialmente aveva ammesso di esserci in parte rimasta un po’ male, oggi reagisce così: “Gli hater che mi hanno criticato per il mio peso? Non me ne curo – si legge infatti in una sua recente dichiarazione al Quotidiano Nazionale – Ai ragazzi dico: non tutti hanno la fortuna di essere belli, ma bisogna accettarsi per quello che si è, senza timori e senza paure. Ogni donna è bella per quello che è”.

La sua conclusione è questa: “Ci sono persone, anche tra i giornalisti, che nascono per criticare il mondo. Il fenomeno è esploso coi social perché si tratta di una comunicazione istantanea. I social sono un mezzo che va controllato. Io sarei molto più fiscale su alcune cose. Dando l’opportunità a tutti di parlare si possono provocare danni anche gravi. lo sono aperta e libertaria, ma anche per un controllo totale dei social”.