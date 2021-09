L’ultimo episodio di Don Matteo con Terence Hill è ufficialmente stato chiuso, all’attore non resta altro che salutare il suo pubblico e ‘lasciare l’abito’ del prete che lo ha portato con costanza nei piccoli schermi della televisione italiana per ben “Ventidue anni, 13 stagioni e 259 episodi. “.

L’ultimo episodio di Don Matteo con Terence Hill è stato definitivamente chiuso: è il momento di Raoul Bova

A raccontare questa incredibile fine di un’epoca, oltre allo scatto social del celebre attore, è Luca Bernabei, produttore della serie: “È vero, Terence ci lascia ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all’eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per Don Matteo e per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito. Oggi dobbiamo essere all’altezza del mito che non ci lascia ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere. Consapevoli dell’eredità di Terence, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più e di portarla avanti con la massima dedizione e responsabilità. Lo dobbiamo ai milioni di italiani che guardano la serie e a Terence. A lui vogliamo dire ancora una volta…Grazie Terence Hill“

Grande commozione anche nel cast e, inutile dirlo, nel pubblico, per quest’ultima apparizione del Don Matteo con Terence Hill: “Il grazie più grande va lei Signor Terence.. che ci ha fatto vivere emozioni uniche prima al fianco di bud spencer poi con don matteo e tanto altro” scrivono su Instagram, “Ciao carissimo Don Matteo ❤️Sinceramente, per me DON MATTEO hanno finito con te, già che Don Matteo senza Don Matteo non è Don Matteo. GRAZIE INFINITE PER ESISTERE“

Adesso è il momento di lasciar entrare il nuovo personaggio, ‘Don Massimo’, interpretato da Raoul Bova. Cosa vi aspettate da questo cambiamento?