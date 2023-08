Sanremo 2024, il toto cantanti: i Big favoriti per la gara tra sorprese e volti noti

Per il suo gran finale, il conduttore e direttore artistico Amadeus sembra avere in mente qualcosa di speciale

Gli ultimi annunci di Amadeus sui cantanti e il regolamento di Sanremo 2024 – la co-conduzione degli artisti non in gara nella serata del mercoledì e la giuria demoscopica sostituita da quella delle radio – si alternano al toto nomi per la prossima edizione del Festival. In onda su Rai 1 da martedì 6 a sabato 10 febbraio, l’edizione numero 74 della kermesse canora potrebbe vedere in concorso diverse sorprese e volti noti tra i Big.

Sanremo 2024, cantanti già in lizza: il toto nomi

Stando alle prime indiscrezioni, Amadeus vorrebbe mettere insieme un cast stellare per quello che con tutta probabilità sarà l’ultimo Sanremo da lui diretto e presentato. I cantanti in gara saranno ventisei, di cui i tre finalisti di Sanremo Giovani. Il primi nomi a essere circolati sono tutti in quota rap e trap.

Si va dalle nuove tendenze come Baby Gang, Baby K, Ernia, Geolier e Tedua a veterani della scena come Luché e Ghali. Circolano con insistenza pure i nomi di Matteo Paolillo (l’Edoardo di Mare fuori) e di Rose Villain, quest’anno al fianco di Rosa Chemical nella serata del venerdì per la cover di America di Gianna Nannini. Per tutti loro sarebbe l’eventuale debutto sul palco dell’Ariston.

Amadeus guarda sempre alle hit da classifica ed è per questo motivo che sarebbe interessato ad aggiudicarsi Alessandra Amoroso (per lei si valuta anche il ruolo di co-conduttrice con Marco Mengoni) e Fred De Palma, reduce dal tormentone estivo Melodia criminal con Ana Mena.

Per il suo addio Amadeus prepara un Sanremo 2024 col botto

Sanremo 2024, lista cantanti si aggiorna di continuo

Dal mondo dei talent televisivi potrebbe arriva Angelina Mango, la rivelazione di Amici 22 fresca di disco d’oro con Voglia di vivere. I rumors sanremesi vogliono in gara anche Matteo Bocelli, il figlio di Andrea che ha fatto uscire il recente singolo Chasing Stars scritto da Ed e Matthew Sheeran.

Infine, per la categoria classici e volti noti al grande pubblico, sono in ballo Arisa, Marcella Bella, Cesare Cremonini, Diodato, Emma e i Negramaro. Senza dimenticare Al Bano: il cantante pugliese, 80 anni, ha ammesso in una recente intervista di soffrire di “Sanremite acuta” e punta alla partecipazione numero 16 al Festival. Insomma, se tutte le voci troveranno conferma, Amadeus è destinato a chiudere col botto e Sanremo 2024 potrebbe essere l’edizione più epica di sempre.