L’omaggio a Lucio Dalla: le sue canzoni diventeranno un musical

Nel 2023, in occasione degli 80 anni dalla nascita del cantautore, andrà in scena lo spettacolo in suo onore

Dopo i documentari Senza Lucio di Mario Sesti e Per Lucio di Pietro Marcello, anche il mondo del teatro ricorda e omaggia un gigante della canzone italiana come Lucio Dalla. A dieci anni dalla sua scomparsa, gli indimenticabili brani del cantautore bolognese diventeranno un musical. Lo spettacolo debutterà nella sua Bologna nel corso del 2023, in occasione degli 80 anni dalla nascita dell’artista.

Lucio Dalla: canzoni diventano un musical

Il musical è prodotto da Sergio De Angelis e da Fabio Massimo Colasanti, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico del progetto. Lo spettacolo si avvale della collaborazione di Daniele Caracchi, il presidente della Pressing Line, la storica etichetta discografica ed editoriale fondata dallo stesso Dalla nel 2001.

Il soggetto e la sceneggiatura originali sono di Alessandra Della Guardia e Urbano Lione. Il titolo del musical sarà svelato nei prossimi mesi e a breve prenderà il via il casting per gli attori protagonisti. Colasanti, Della Guardia e Lione sono gli stessi produttore e autori di Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele.

Colasanti è stato a lungo collaboratore del musicista napoletano e ha portato in scena un gruppo di 10 attori e cantanti, 10 ballerini e una band che si è esibita dal vivo suonando i brani che fanno da colonna portante della storia. Lo show è andato in scena con grande successo per due stagioni consecutive tra il 2018 e il 2020.

Lucio Dalla (foto: Ufficio stampa Rai)

Lucio Dalla, morte 10 anni fa: l’omaggio in un musical

Lucio Dalla è stato di recente omaggiato dall’amico Gianni Morandi nel corso di Sanremo Giovani, mentre il Consorzio degli Esercenti di Via D’Azeglio Pedonale e il Comune di Bologna hanno dedicato le luminarie a Futura.

Lo scorso 26 ottobre le luminarie sono state battute all’asta da Sotheby’s in collaborazione con la Galleria d’Arte Maggiore. I ricavi della vendita sono stati devoluti a favore della Fondazione Policlinico Sant’Orsola.

Il musical con le canzoni di Lucio Dalla ha il patrocinio della Fondazione che porta il suo nome, costituita nel 2014 a Bologna dai cugini del cantautore “per diffondere e valorizzare la sua storia artistica, umana e culturale”.