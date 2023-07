Al Bano su Sanremo: “Un amore ‘acuto’

C’è un cantante dal cuore appassionato e un talento senza fine, ma soprattutto c’è un uomo che ha una sfrenata passione per il Festival: si intuisce dalle parole di Al Bano su Sanremo durante un’intervista per Adkronos. L’iconico artista 80enne (o come ama definirsi, di “4 volte 20″enne), ha ammesso di soffrire di “Sanremite acuta”, una condizione per cui la celebre gara è un’irresistibile tentazione a cui non riesce a resistere.

Cos’ha dichiarato Al Bano su Sanremo 2024

Quest’anno lo abbiamo visto Super Ospite entusiasta sul palco dell’Ariston assieme a Morandi e Ranieri, ma il cantante di Cellino San Marco guarda già alla prossima edizione della kermesse. Con ben 15 partecipazioni al Festival, sia come solista che in coppia con l’ex moglie Romina Power, la sua presenza è una delle più “inarrestabili”, e da quello che dichiara Al Bano su Sanremo, pare anche che abbia sempre un brano in cantiere pronto per tornare a competere: «Mi piace la gara e Sanremo è LA gara», confessa.

Anche il cantautore pugliese non risparmia complimenti al fiero condottiero di questi ultimi anni, Amadeus, riconoscendogli il merito di aver reso il Festival più internazionale (basta pensare all’enorme successo del coinvolgimento dei Maneskin, un’idea sempre del direttore artistico).

In attesa di rivederlo come ospite (?) nel 2024, il cantante continua la sua tournée in giro per il mondo, portando la sua voce in diverse nazioni, dichiarando anche di sperare di tornare presto al più presto a cantare anche in Russia; già in passato ha espresso la sua posizione in merito alla preoccupazione per la guerra in Ucraina, ma adesso approfitta per lanciare un ulteriore appello per una soluzione diplomatica verso la pace.