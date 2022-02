Bentornato papà, trailer ufficiale del nuovo film di Domenico Fortunato su Rai 1 in prima serata il 2 marzo

Bentornato papà il nuovo film diretto e con protagonista Domenico Fortunato e Donatella Finocchiaro, in un film che racconta la vita, quella semplice e potente, piena di amore. Tra gli interpreti principali l’esordiente Giuliana Simeone e il giovane Riccardo Mandolini, affiancati da Giulio Beranek, Silvia Mazzieri, Sara Putignano, Franco Ferrante e la partecipazione straordinaria di Giorgio Colangeli e Dino Abbrescia.

Dopo aver debuttato in anteprima mondiale al Bif&st e aver emozionato il pubblico delle sale cinematografiche, Bentornato papà, il film del regista e attore Domenico Fortunato, arriva il 2 marzo su Rai 1 in prima serata.

Bentornato papà, con Domenico Fortunato e Donatella Finocchiaro su Rai 1 in prima serata il 2 marzo

Da una sceneggiatura di Cesare Fragnelli, Francesca Schirru, Lorenzo Righi, Michele Santeramo, Domenico Fortunato, è un viaggio nelle emozioni più profonde e contrastanti dell’animo umano, in cui le difficoltà e il dolore diventano per una famiglia l’occasione di ritrovarsi, concedendosi quel tempo per capirsi, crescere e, nonostante tutto quello che accade, diventare migliori.

Bentornato papà di e con Domenico Fortunato e Donatella Finocchiaro

Il film è la storia di una famiglia con legami profondi, nonostante alcune incomprensioni. Franco, un padre che ha dedicato la vita ai suoi cari e al lavoro. Il figlio Andrea, studente con le proprie ambizioni e inquietudini. La figlia Alessandra, sensibile e con il sogno di diventare maestra. La moglie Anna apprensiva e amorevole. Il fratello, Silvano, a cui è molto legato. Un tragico evento colpisce Franco improvvisamente, sconvolgendo la sua vita e quella dei suoi cari. Per tutti inizia un percorso terapeutico dell’anima alla ricerca di un nuovo equilibrio. Ma tutto cambierà ancora una volta.

“Bentornato Papà, è un film in cui abbiamo lavorato tutto il tempo con il cuore – afferma il regista Domenico Fortunato – da quando Cesare Fragnelli, autore del soggetto e produttore del film, me lo propose. La storia di questo film l’abbiamo vissuta da ragazzi entrambi ed è per questo che lo abbiamo realizzato, ogni istante, con il cuore e l’attenzione per ogni dettaglio. È un film sincero, autentico. Racconta la famiglia italiana, in momenti della vita in cui tutti noi possiamo riconoscerci. Ringrazio Rai 1 per aver deciso di mandarlo in onda, ne sono onorato. Ringrazio il direttore Stefano Coletta per la sua sensibilità. Ringrazio Rai Cinema e Paolo Del Brocco che ha creduto in questo film fin dall’inizio, da quando Cesare Fragnelli con Altre Storie lo ha voluto fortemente. Un grazie sincero alle attrici e agli attori. Mi piacerebbe che le emozioni di questo film arrivassero anche al pubblico televisivo di Rai 1”. “Con il regista prima siamo diventati amici e poi abbiamo lavorato insieme – aggiunge il produttore Cesare Fragnelli. Questo è il secondo film che produco a Domenico Fortunato. Ed è il nostro rapporto di amicizia e la conoscenza profonda della sua anima che mi ha fatto capire che era l’autore giusto per raccontare un film incredibilmente pieno di vita, nonostante il tema di fondo. La prima visione su Rai 1, dopo la partecipazione in concorso al Bif&st e l’uscita in sala cinematografica, è un altro importantissimo passo per un film che ho prodotto con Rai Cinema e che aveva l’intento dal primo giorno di arrivare al cuore di chi lo avesse guardato”.

Trailer ufficiale di Bentornato papà, di e con Domenico Fortunato

Il film racconta di questa famiglia pugliese composta dal padre Franco (interpretato dallo stesso regista Domenico Fortunato) un uomo nel culmine della sua carriera appena promosso a manager. La moglie Anna (Donatella Finocchiaro) una madre apprensiva innamorata della sua famiglia, il figlio Andrea (Riccardo Mandolini) un ragazzo che studia a Roma svolgendo parallelamente l’attività da DJ, la figlia Alessandra (Giuliana Simeone) una ragazza sensibile che studia col sogno di diventare maestra e infine il fratello di Franco, Silvano (Giorgio Colangeli) meno presente dei protagonisti elencati.

Durante il soggiorno di Andrea nella casa in Puglia dei genitori la famiglia viene sconvolta da un tragico avvenimento, Franco viene colpito da un ictus fulminante che lo costringe al ricovero d’urgenza. Da questo momento in poi il film è ambientato prevalentemente all’interno dell’ospedale e mette in gioco dinamiche familiari e emozioni fino a quel momento mai provate dai personaggi.