Carlo Conti amareggiato: “Tale e Quale Show andrà in onda senza pubblico”

L’edizione 2020 di Tale e Quale Show, che celebra i dieci anni del programma, andrà in onda senza pubblico in studio. Carlo Conti lo ha rivelato nel corso dell’ultima puntata di Porta a Porta. Il conduttore, ospite di Bruno Vespa, non ha nascosto amarezza e delusione per questa scelta imposta dalla Rai e dettata dall’emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo dallo scorso marzo.

Tale e Quale Show 2020: cast senza pubblico

“Ci hanno appena comunicato – ha detto uno sconsolato Conti – che Tale e Quale Show andrà in onda senza pubblico presente in studio. Proprio un bel modo di festeggiare i dieci anni del programma…”.

Il varietà del venerdì sera di Rai 1, al via il 18 settembre, partirà quindi senza il consueto calore degli spettatori sugli spalti, a causa delle norme anti-Covid. I dieci concorrenti che si sfideranno a colpi di prove di canto, recitazione e ballo, sottoponendosi ogni settimana a lunghe sedute di trucco e parrucco, non potranno contare sull’appoggio della platea: un’autentica rivoluzione rispetto al passato.

“Per rispettare il distanziamento – ha spiegato Conti –, abbiamo dovuto prendere uno studio in più per la sala trucco. Sarà tutto diverso”. Le persone previste sono 150 complessivamente.

“Gli abbracci – ha aggiunto il conduttore – saranno vietati, così come i contatti ravvicinati anche durante i balletti. Staremo tutti lontani dietro le quinte. Ogni vip ha la sua squadra di truccatori e parrucchieri. Pure i provini sono stati diversi”.

L’unica conferma è quella della giuria, composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Carlo Conti a Tale e Quale Show (foto: Twitter @RaiPremium)

Carlo Conti: Top 10 e La Corrida? Se ne riparla a gennaio 2021

Lo stesso Conti, in un’altra intervista concessa al Fatto Quotidiano, ha sottolineato come l’attuale situazione abbia imposto questi cambiamenti.

“Siamo talmente in una situazione di emergenza – ha dichiarato il presentatore – che è già un grande risultato poter ora andare in onda con Tale e Quale Show. Sono molto soddisfatto comunque dei risultati di Top Dieci, abbiamo raggiunto il 20% di share e oggi sono traguardi importanti per un bel titolo in prima serata. Se torneranno La Corrida e Top Dieci? Non so, credo che potremo riparlare a gennaio 2021 quando il quadro anche sanitario sarà più chiaro”.

Per ora resta Tale e Quale, dal quale il pubblico affezionato, novità obbligate a parte, deve aspettarsi la formula classica, “ossia la possibilità di vedere e ascoltare la stessa serata Zucchero e Edith Piaf o Lady Gaga e Iva Zanicchi”. “Credo che il successo del programma – ha concluso Conti – sia anche quello di poter assistere alla trasformazione totale dei concorrenti in altre persone e la loro voglia di raggiungere il massimo della perfezione con la performance”.