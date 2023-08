Le condizioni di salute di Céline Dion: “Non riusciamo a trovare una cura”

Era da un po’ che non si ricevevano aggiornamenti sulle reali condizioni di salute di Céline Dion: la splendida cantante canadese, per chi non lo ricordasse, sta affrontando da un po’ di tempo la ‘sindrome della persona rigida’, una malattia che provoca “rigidità muscolare progressiva, rigidità e spasmi, principalmente nel tronco e nell’addome” (fonte: msdmanuals.com). A parlare per la prima volta da tanto tempo è la sorella, Claudette.

Cos’ha detto Claudette rispetto alle condizioni di salute di Céline Dion

Intevistata da Le Journal de Montreal, la sorella della celebre diva che ha firmato – tra i tanti successo – l’iconica colonna sonora di Titanic, ha raccontato quanto il loro difficile percorso alla ricerca delle cure migliori; purtroppo la sindrome che ha messo a dura prova le condizioni di salute di Céline Dion è molto rara, e non sempre può rispondere ad un’unica ed universale cura: «Mia sorella Linda mi dice che sta lavorando sodo, sta ascoltando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara», ha dichiarato Claudette alla stampa canadese «Onestamente penso che abbia solo bisogno di riposare. Va sempre oltre, cerca sempre di essere la migliore e ai massimi livelli. A un certo punto il tuo cuore e il tuo corpo stanno cercando di dirti qualcosa, è importante ascoltare».

La sorella di Céline fa riferimento al fatto che l’inarrestabile cantante sta facendo di tutto per tenersi in forma, per non venir meno ai suoi impegni: «Ci fidiamo di lei, per lei è una cosa innata. Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante», ha spiegato.



Era dicembre 2022 quando l’amatissima cantante ha ammesso per la prima volta di aver ricevuto la diagnosi della «sindrome della persona rigida: «Sto lottando con problemi di salute da molto tempo ed è stato davvero difficile per me affrontare queste sfide e parlare di tutto quello che ho passato. Recentemente mi è stato diagnosticato un disturbo neurologico molto raro chiamato “sindrome della persona rigida” che colpisce una persona su un milione. Mentre si sta ancora imparando a conoscere questa rara condizione, ora so che questo è ciò che ha causato tutti gli spasmi di cui ho sofferto recentemente».

Spasmi che influenzano ogni aspetto della sua vita, compresa la capacità di cantare. Per questo motivo la Dion era stata costretta ad annullare tutti i suoi concerti e concentrarsi sulle cure. È indubbiamente la cosa più importante; i fan la aspettano a braccia aperte.