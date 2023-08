Tornerà Un medico in famiglia 11? La voce (insistente) che sta girando in Rai…

Ma quanto sarebbe bello se tornasse Un Medico In Famiglia 11? All’alba dei nuovi palinsesti Rai 2023-2024 questa domanda sta animando fortemente i cuori dei fan della celebre serie TV che ha conquistato il pubblico italiano sin dal suo debutto nel 1998 su Rai 1, diventando una delle serie più amate di sempre. Dopo l’ultima puntata andata in onda nel 2016, i fan hanno fatto sentire la loro voce, chiedendo a gran voce una nuova stagione, e a loro si sono uniti diversi attori della fiction, con in testa il grande Lino Banfi.

Si era già parlato nei mesi scorsi di un possibile ritorno della serie, sembrava quasi una possibilità concreta, soprattutto quando tutto il cast si è riunito a Roma per festeggiare i 50 anni della storica casa di produzione Publispei. Ora, la produttrice Veridiana Bixio ha gettato nuova luce sulla questione, confermando l’esistenza di un’idea per il ritorno di Un Medico In Famiglia. “Sto cercando di portare avanti un’idea che non sia una semplice rimpatriata, ma qualcosa di più, nello spirito di quella serie, poiché i fan lo stanno chiedendo da tempo“, ha dichiarato.

Che notizie abbiamo sul possibile ritorno di Un Medico In Famiglia 11

La notizia chiaramente sta generando grande entusiasmo tra i fan, al punto da spingere TAG24 a parlare direttamente con il leggendario interprete di Nonno Libero. Il Banfi nazionale si è dimostrato più che felice all’idea di un possibile ritorno della serie cult, sia per la gioia dei fan sia per il forte legame con il personaggio che ha interpretato per tanti anni: “Sono davvero felice se Un Medico In Famiglia 11 effettivamente si farà, è da tempo che voglio dare un vero bel finale alla famiglia Martini. Mi fermano sempre per strada chiedendomi di fare una nuova stagione.”

In molti ricorderanno quando l’attore pugliese aveva addirittura proposto una nuova e ultima stagione alla direttrice Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, durante un evento a Maratea: “Le ho spiegato che mi sarebbe piaciuto tornare ad interpretare Nonno Libero per un’altra ultima stagione.“, magari più breve rispetto alle precedenti, con soli 6 episodi, giusto per proseguire la storia e donare un degno addio ai fan affezionati: “Le ho detto che per raccontare un bel finale non sarebbe servito realizzare 13 puntate, ma che ne sarebbero bastate meno quindi con dei costi minori. Credo che si possa pensare di fare anche 6 serate. Se davvero questa notizia fosse vera, sarebbe bellissimo ritrovarci tutti insieme. Aspetto una chiamata“.

La curiosità ormai è stuzzicata: sarà un nuovo capitolo che conquisterà ancora il cuore degli spettatori, come quelli a cui siamo stati abituati? Non resta che attendere e sperare che presto possa diventare realtà.