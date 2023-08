Torniamo a parlare di Sanremo, ma di qualche edizione fa, quella che ha visto trionfare la canzone ‘Soldi’: a far tornare attuale questo pezzo è stato il papà di Mamhood, artista e autore dell’accattivante brano.

Per chi non lo ricordasse, mettiamo qualche stralcio dell’ultimo ritornello:

“Io da te non ho voluto soldi

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Volevi solo soldi, soldi

Come se avessi avuto soldi, soldi

Lasci la città ma nessuno lo sa

Ieri eri qua ora dove sei papà

Mi chiedi come va, come va, come va

Sai già come va, come va, come va!“

Cos’ha provato il papà di Mamhood quando ha ascoltato il testo di Soldi

Come si evince dalle strofe, e come lo stesso Alessandro ‘Mamhood’ ha raccontato, l’ispirazione di queste parole viene proprio dalla sua situazione familiare, in particolare dal rapporto con il padre: “Io sono felice per mio figlio e per il suo successo. Però mi fa star male sentire da lui che l’ho abbandonato – racconta il papà di Mamhood a Il Giorno – È vero che mi sono rifatto una vita, ma non ho mai abbandonato Alessandro: ci sono foto di noi due al parco, in momenti di vacanza, in diverse occasioni, anche in Egitto. Andavamo a mangiare fuori insieme, è anche venuto a casa mia quando vivevo a Trezzano sul Naviglio, ha preso in braccio la sua sorellina (che ho avuto da un’altra donna) che ora ha 11 anni e mezzo. La settimana prima che partecipasse al Festival di Sanremo siamo andati a fare insieme un aperitivo».

L’uomo, che oggi ha 63 anni e si è risposato per la quarta volta, dice di non avere contatti con suo figlio da circa un anno ormai, se non tramite messaggi, ma afferma di “voler riallacciare i rapporti con il figlio e di volergli molto bene” Tuttavia al papà di Mamhood c’è qualcosa che non torna: «Se lui davvero pensa che io l’abbia abbandonato – afferma – e non vuole avere più a che fare con me, vorrei che cambiasse il suo cognome: non più Mahmoud. Non pretendo che cambi il suo nome d’arte ma quello reale». Avrebeb anche provato a fargli questa richiesta «ma mi ha risposto di no. E sto valutando se rivolgermi a un legale».

Riguardo al pezzo vincitore di Sanremo, in particolare, Amhed Mamhoud ha spiegato: «Ho sofferto sentendo Soldi. Non è vero che pensavo solo ai soldi, anzi. Come se fossi interessato solo alle cose materiali. Io ho sempre voluto parlare con mio figlio e mi ritengo un uomo dalla mentalità aperta: da musulmano ho accettato tutti i riti cattolici nella mia prima famiglia. Sono stato ricoverato in ospedale per una brutta malattia, prima all’ospedale San Paolo e poi in Egitto durante il periodo Covid. Alessandro lo sapeva, gli ho chiesto di venirmi a trovare ma non è mai venuto. Io ci sono rimasto male».