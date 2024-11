Chi è e cosa fa Christian Giordano, il supercampione de L’Eredità

Sono bastate tre puntate a Christian Giordano per entrare nell’empireo de L’Eredità. Il concorrente salernitano ha portato a casa un montepremi complessivo di 228.125 euro grazie a tre clamorose vittorie alla ghigliottina. La prima il 15 novembre da 45mila euro, associando la parola regalo a gruppo, carta, coppia, più grande e idea. La seconda il 16 novembre da 160mila euro, unendo la parola sinistro a piede, sguardo, diretto, aprire e tiro. La terza il 19 novembre da 23.125 euro incastrando la parola fatti a giorno, passare, libro, giochi e realtà. In pratica, tre ghigliottine su quattro.

Christian Giordano: L’Eredità è un sogno

Classe 1995, nato a Nocera Inferiore, Giordano arriva da Capaccio Paestum ma vive a Potenza, dove fa l’infermiere nel reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Carlo. In passato ha vissuto anche a Massa in Toscana. La passione per il game show di Rai1 nasce in famiglia: sono proprio i suoi cari ad averlo spinto a partecipare al programma condotto da Marco Liorni ed è con loro che, nonostante la distanza, segue ogni sera la trasmissione.

La sua tripla vittoria del 15, 16 e 19 novembre è la cifra più alta vinta nella stagione 2024-2025 del quiz, iniziata lo scorso 3 novembre. I 228.125 euro vinti da Christian si accompagnano alle simpatie del pubblico a casa per la sua preparazione, pacatezza e spontaneità. Laureato in Infermieristica all’Università degli Studi di Salerno, Giordano ama la cucina (gli piace sperimentare replicando piatti tipici della tradizione campana), la natura e gli animali, come dimostrano le foto che posta sui social con il suo cane.

L’Eredità, Christian Giordano batte tutti

Anche Banijay Italia, la società che produce L’Eredità, ha voluto celebrare Christian con un post sui suoi profili social. “Fermi tutti, L’Eredità ha il suo primo supercampione! – si legge nel post –. Nella puntata andata in onda ieri, sabato 16 novembre, Christian Giordano ha indovinato una difficile ghigliottina con la parola sinistro aggiudicandosi un bottino di 160mila euro: si tratta della cifra più alta guadagnata questa stagione! Già la sera precedente, la prima per Christian, era riuscito ad indovinare la parola giusta, vincendo 45mila euro! Dopo due vittorie consecutive, cos’altro possiamo aspettarci dal nuovo campione?”.

Quel che è certo è che Giordano ha spazzato via con intelligenza e abilità ogni dubbio sulle vincite, cosa che invece non sta accadendo ad Affari tuoi nell’access prime time. Quanto agli ascolti, le vittorie di Christian fanno crescere il numero di telespettatori sintonizzati su Rai1. La puntata de L’Eredità del 15 novembre ha totalizzato 2,9 milioni spettatori pari al 20,5% di share; quella del 16 novembre si è spinta a 3,8 milioni con il 23,5% di share, staccando nettamente La ruota della fortuna su Canale 5.