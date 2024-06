Titanus festeggia 120 anni e riporta al cinema cinque classici: ecco quali

Era il 1904 quando nasceva a Napoli la Titanus, la prima casa di produzione e distribuzione italiana. Per festeggiare i suoi primi 120 anni di storia, la società della famiglia Lombardo (a guidarla oggi è Guido, il nipote del fondatore Goffredo) riporta in oltre 100 sale cinque grandi classici del passato, naturalmente in versione restaurata. L’evento si chiama 120 Classics ed è strutturato come un vero e proprio festival.

Titanus 120 Classics: i 5 film che tornano al cinema

I cinque film di culto sono Il Gattopardo di Luchino Visconti, La ciociara di Vittorio De Sica, Rocco e i suoi fratelli di Visconti, Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini e La prima notte di quiete di Valerio Zurlini. Si comincia con Il Gattopardo (il capolavoro di Visconti è in sala dal 27 giugno al 3 luglio) e si prosegue con La ciociara, adattamento del romanzo di Alberto Moravia con un’immensa Sophia Loren che torna sugli schermi dal 4 al 10 luglio.

Uscito nel 1960, Rocco e i suoi fratelli torna dall’11 al 17 luglio. Dal 18 al 24 luglio tocca a Pane, amore e fantasia con la fantastica coppia De Sica e Gina Lollobrigida. 120 Classics si chiude dal 25 al 31 luglio con La prima notte di quiete, sottostimato capolavoro del 1972 con un indimenticabile Alain Delon. Le date da segnare in calendario sono quindi dal 27 giugno al 31 luglio. Tutti i titoli sono distribuiti da Nexo Digital. L’elenco delle sale è disponibile sul sito di Nexo: i biglietti hanno un prezzo speciale in occasione della campagna Cinema Revolution.

Titanus, film classici del cinema italiano in sala restaurati

Nel corso dei suoi 120 anni di storia, Titanus ha prodotto e distribuito oltre 1.500 titoli tra film e serie. Nella prossima stagione televisiva, la società torna su Sky con la serie in quattro episodi Piedone, liberamente ispirata alla commedia poliziesca Piedone lo sbirro di Steno con Bud Spencer e con protagonista Salvatore Esposito.

Per lanciare 120 Classics, Titanus ha scelto la sede-museo dell’azienda a Roma, in via Sommacampagna. L’iniziativa servirà anche a lanciare, insieme a Piedone, la serie Il camorrista, girata nel 1985 da Giuseppe Tornatore insieme al suo primo film e mai andata in onda.

“Quando mio padre decise di produrre il primo film di Tornatore, lo convinse anche a girare la serie – racconta il presidente della Titanus –. Se ne erano perse le tracce, ma l’abbiamo ritrovata qualche anno fa: non ha niente a che vedere con gli sceneggiati di quei tempi, è nata proprio come una serie contemporanea”. La miniserie è stata sottoposta a un restauro in 4K e andrà in onda prossimamente su Canale 5.