La confessione di Ilaria D’Amico: “La morte di mia sorella mi ha cambiato la vita”

Ilaria D’Amico, la conduttrice che ha sdoganato il ruolo della donna nella narrazione del calcio in televisione, ha deciso di lasciare Sky Calcio Show dopo 23 anni perché “la morte di mia sorella mi ha cambiata”. A raccontarlo è la giornalista in prima persona nel corso di un’intervista concessa al settimanale F. La 47enne romana, un passato da avvocato penalista mancato, aveva una sorella di nome Catia, di 12 anni più grande di lei.

Ilaria D’Amico, sorella Catia scomparsa per un tumore

“Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019 – confessa a F –, un tumore brutto nell’area dell’intestino. La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei”.

Con la scomparsa di Catia e la fine della Champions League, D’Amico ha deciso di voltare pagina. L’approdo verso territori extracalcistici è dettato anche da una condizione psicologica differente rispetto al passato. “Sono più fragile – racconta l’ex signora del calcio –. Sento che lei è diventata una parte di me. Oggi do meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia”.

Ilaria D’Amico a Verissimo (foto: MediasetPlay)

Ilaria D’Amico Buffon: “Sembrava nostra relazione desse fastidio”

La giornalista ha accettato la sfida di un nuovo programma di approfondimento, sempre per Sky. “Era già da un po’ che volevo cambiare – ammette –, Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero. Quando giravo con lei per ospedali ho sentito l’urgenza di occuparmi di temi di servizio, di tornare a raccontare cosa siamo oggi. Così quando è arrivata la proposta di Sky per una prima serata di attualità tutto ha preso forma”.

Ilaria, già sposata con l’imprenditore Rocco Attisani e madre di due figli, è legata sentimentalmente a Gigi Buffon dal 2013. L’amore con il portiere della Juventus è arrivato all’improvviso. Lei, a differenza di altre coppie famose come Ilary Blasi e Francesco Totti, ha voluto tenerlo il più possibile lontano dai riflettori. Rifiutando l’etichetta di “rovinafamiglie”. “Sembrava che la nostra coppia desse fastidio – rivela –, fosse troppo ingombrante. Eppure noi non abbiamo mai ostentato nulla. Ci siamo innamorati e abbiamo cercato di vivere tutto privatamente”.