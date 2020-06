La casa a mezzogiorno, come sarà il nuovo programma di Antonella Clerici

“Ritengo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai 1 da tempo”. Con queste parole il direttore della rete ammiraglia, Stefano Coletta, ha definito la “sparizione” della conduttrice dai palinsesti di questa stagione televisiva ormai agli sgoccioli. Con la definizione delle nuove trasmissioni in arrivo a settembre, Coletta ha deciso di agire e promuovere la Clerici nella collocazione che predilige: quella mattutina. Il programma si chiamerà La casa a mezzogiorno e già cominciano a circolare le prime indiscrezioni sul format messo a punto da Stand by Me, la società di produzione di Simona Ercolani.

Antonella Clerici oggi: arriva La casa a mezzogiorno

La casa a mezzogiorno prenderà il posto de La prova del cuoco, che chiude dopo vent’anni. Venerdì 26 giugno va in onda l’ultima puntata del programma, iniziato nel 2000. Ad annunciare la chiusura è stata proprio Elisa Isoardi, che si è lasciata scappare qualche lacrima e un evidente rammarico.

Riparte Antonella Clerici, e lo fa occupando questo spazio con un contenuto non molto differente dall’originale. L’idea iniziale era quella di trasmettere dalla sua casa di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. La proposta, però, pare sia stata rifiutata per i costi eccessivi di trasferta, scenografia e allestimento scenico.

Il sito TvBlog parla addirittura di un programma “travagliatissimo”. Banijay, la produzione di Marco e Paolo Bassetti, avrebbe inviato una lettera alla Rai per chiedere informazioni sull’assegnazione del progetto a Stand by Me senza una regolare gara d’appalto. Le discussioni sulla location sarebbero comunque arrivate ad un compromesso: La casa a mezzogiorno andrà in onda dagli studi Rai del Centro di produzione di Milano, in via Mecenate.

Antonella Clerici (foto: Instagram @antoclerici)

Antonella Clerici, La prova del cuoco è ormai il passato

Verrà quindi ricostruita negli studi Rai milanesi la “casa nel bosco” di “Antonellina”, quella Tenuta Basini dove Vittorio Garrone, l’imprenditore genovese compagno della conduttrice, alleva i suoi cavalli.

La trasmissione si occuperà ovviamente di cucina, ma non solo: si parlerà anche del senso della provincia, del contatto con la natura, delle bellezze e delle eccellenze del nostro territorio. “Se non mi diverto – ha detto la presentatrice quando è stata ospite a Domenica In –, se non sono me stessa, se non ho il mio entusiasmo, non rendo”.

L’appuntamento è su Rai 1 da settembre attorno alle 12:30, dopo Storie italiane di Eleonora Daniele. Insomma, la Clerici torna ad essere “un asset dell’ammiraglia”: la promessa di Coletta è stata mantenuta.