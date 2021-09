Maria De Filippi contro Mara Venier: che sfida il day time della domenica

Una sfida tra signore della televisione e amiche di vecchia data. È quella che si prospetta tra Maria De Filippi e Mara Venier in questa fase iniziale della stagione 2021-2022. Domenica In parte su Rai 1 il 19 settembre e stavolta non si troverà contro la solita concorrenza di Barbara D’Urso. Con una mossa a sorpresa, Mediaset ha deciso di mandare in onda Amici per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica.

Amici 2021 si sposta di domenica

La 21esima edizione del talent di Maria De Filippi prende il posto di Scene da un matrimonio, il nuovo programma della domenica pomeriggio di Canale 5 affidato ad Anna Tatangelo. Mediaset ha rimandato l’esordio della trasmissione che fu di Davide Mengacci per realizzarlo “al meglio e con la massima qualità produttiva”, come si legge in un comunicato ufficiale.

Scene da un matrimonio non esordirà quindi domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre. Sabato 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5 il buco lasciato da Amici sarà tappato da un titolo delle soap opera attualmente in palinsesto, con tutta probabilità Una vita visto che Grand Hotel e Brave and Beautiful sono al momento ferme.

Lo spostamento di Amici dal sabato alla domenica può rappresentare un vantaggio per la versione domenicale di Verissimo, al via proprio il 19 settembre. Silvia Toffanin torna il 18 settembre con il consueto format del sabato (ospiti Ilary Blasi, Belén Rodríguez, Federica Pellegrini e Marcell Jacobs) e la domenica raddoppia dalle ore 16:30 con interviste ad altre personalità del mondo dello spettacolo.

Maria De Filippi e Mara Venier (foto: QuiMediaset / Ufficio stampa Rai)

Domenica In 2021 parte il 19 settembre: ultima per Mara Venier?

Dal canto suo, Mara Venier è pronta alla sfida con l’amica Maria De Filippi. La nuova stagione di Domenica In parte col botto il 19 settembre alle ore 14 su Rai 1: sarà ospite Mahmood, il cantautore rivelazione di Sanremo 69 fresco di pubblicazione di Ghettolimpo, il disco che contiene i singoli Inuyasha e Klan. Mahmood sarà il primo di una lunga serie di personaggi che andranno a trovare “la zia Mara” ogni domenica in diretta negli studi Rai di via Nomentana a Roma.

“Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In”, ha ammesso intanto la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera. “Questo programma mi ha dato l’affetto del pubblico. Ho iniziato a essere conosciuta come l’amica, la vicina di casa, la zia. Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più”.