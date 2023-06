Se girovagate un po’ su Instagram in questi giorni vedrete sicuramente fiumi di story, foto e video del mitico concerto di Tiziano Ferro all’Olimpico di Roma. Il cantante, in tempi di Pride, racconta il suo punto di vista sulla discriminazione che lui stesso in passato ha dovuto subire.

Riferendosi ad un episodio passato, ecco cos’ha raccontato Tiziano Ferro all’Olimpico pieno zeppo di fan accorsi per ascoltare i suoi pezzi: «Un paio di anni fa un ragazzo sorpassò a destra mi gridò “brutto fr0cio” – ha cominciato a spiegare l’artista, che da anni vive con il suo adorato marito – Che poi, è la cosa che mi dà più fastidio di questi soggetti è che hanno tutti una cosa in comune, la vigliaccheria“.

Cos’ha detto Tiziano Ferro all’Olimpico di Roma proprio durante i giorni del Pride 2023

Il cantante continua la sua riflessione: “Io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettare gli 0mofobi e gli 0diatori, se avessero almeno quel minimo di dignità di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti. E invece no: un’offesa gratuita, volgare e poi la fuga. Io l’avrei voluto sbranare, quel pusillanime, ridurlo a terra per poi infierire, restituire le offese e terminare solo quando avrei visto quell’idiota vittima della peggior mortificazione: essere insultato da un fr0cio». Insomma, un bell’appello di fuoco, che si conclude con un vero e proprio inno alla libertà: «Prendetevi la vostra vita, ragazzi, qualunque esso sia, diventate ciò che volete e non so ciò che gli altri vogliono“