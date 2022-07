Nido di Vipere, trailer italiano ufficiale del film di Kim Yong-Hoon al cinema dal 15 settembre

Nido di Vipere, trailer italiano ufficiale del thriller diretto da Kim Yong-Hoon, una commedia nera sud coreana campione d’incassi tratta dall’omonimo romanzo del giallista giapponese Keisuke Sone. Distribuito in Italia da Officine Ubu, Nido di Vipere, esce nelle sale al cinema dal 15 settembre.

Nido di Vipere, di Kim Yong-Hoon al cinema dal 15 settembre

La pellicola racconta i destini di quattro personaggi ai margini della società, che si intrecciano in modo imprevedibile quando un umile inserviente trova una borsa piena di denaro abbandonata in un armadietto. L’inatteso tesoro diventa ben presto un’arma a doppio taglio, nascondendo dietro di sé un intreccio di storie di spietati malviventi ed esistenze miserabili. Tra omicidi, tradimenti, colpi di fortuna e sfortuna, i destini beffardi dei quattro protagonisti s’incrociano, cacciandoli in guai sempre più profondi, in un disperato gioco senza esclusione di colpi.

Nido di vipere Poster italiano

Scritto dallo stesso regista Kim Yong-Hoon, la pellicola è ispirata dalle atmosfere pulp di Tarantino e quelle noir dei fratelli Coen. Nido di Vipere, vanta un cast corale in cui spiccano Jeon Do-yeon, premiata come Miglior Attrice a Cannes 2007, la star Jung Woo-sung e Youn Yuh-jung, Premio Oscar per Minari. Il film ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria al Festival di Rotterdam. Tra gli interpreti principali anche Bae Sung-Woo, Jeong Man-Sik, Shin Hyun-bin, Jung Ga-ram e Jin Kyung.

Trailer italiano ufficiale di Nido di Vipere, thriller sud coreano di Kim Yong-Hooni

Un umile inserviente, costretto a prendersi cura della madre malata, trova una borsa piena di soldi in un armadietto della sauna dove lavora. Ignora però che dietro alla borsa si nasconde un intreccio di storie di spietati malviventi: un doganiere indebitato, un feroce strozzino, un’astuta truffatrice, una giovane escort con un marito violento e un immigrato illegale si danno la caccia nel tentativo di mettere le mani sul denaro. Tra omicidi, tradimenti, colpi di fortuna e sfortuna i loro destini beffardi s’incrociano, cacciandoli in guai sempre più profondi, in un disperato gioco senza esclusione di colpi.