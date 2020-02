Mentre la terza puntata di Sanremo ha presentato al pubblico un ‘girl power’ d’eccezione (le avete viste sul palco Giorgia, Gianna Nannini, Elisa, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Laura Pausini e Fiorella Mannoia) impazzano ancora in rete le polemiche riguardo il monologo della prima serata: in particolare è arrivata una vera e propria ‘stangata’ di Monica Leofreddi su Diletta Leotta. Per chi se lo fosse perso, la conduttrice sportiva ha dedicato alla nonna una profonda riflessione che aveva come fulcro: «La bellezza è un valore ed un vantaggio, altrimenti non sarei qui, sarebbe ipocrita negarlo».

La reazione e di Monica Leofreddi su Diletta Leotta ed il suo monologo sulla bellezza

Moltissime le critiche sui social, ma su Twitter si è fatta notare un’aperta frecciatina di Monica Leofreddi su Diletta Leotta: «Con tutto il rispetto per Diletta Leotta, non mi sembra il massimo che la bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta».

Arriva anche la madre a difendere la figlia dalle critiche sul monologo

Questo il ‘sentimento’ comune di molti commenti negativi e parodie del suo discorso che sono girate su Facebook. Di contro, naturalmente, molti sostenitori ed estimatori della presentatrice che ha inaugurato Sanremo insieme ad Amadeus: «Forse queste parole sono dettate dall’invidia, ma come al solito gli attacchi peggiori alle donne arrivano da altre donne», commentano gli utenti. A dar man forte, poi, arriva la madre della Leotta: “Come al solito siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici, le peggiori nemiche di noi stesse. Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare e a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni. Una grande delusione assistere agli attacchi di donne, giornaliste e donne dello spettacolo, tutte donne, anche donne che contano. Non siamo capaci di unirci per rafforzare il nostro diritto ad essere donne tutte insieme diversamente belle, siamo noi le prime a non guardare oltre la facciata esterna”