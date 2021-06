La tristissima morte di Michele Merlo che ha spezzato il cuore all’Italia

28 anni, un male terribile che non sapeva neanche di avere, famiglie, amici e colleghi distrutti: la morte di Michele Merlo, l’ex cantante di Amici ha lasciato tutti sconvolti per quanto sia stata imprevedibile, feroce e fulminante.

Dal nulla in pochi giorni: la morte di Michele Merlo a soli 28 anni

Si trovava all’ospedale Maggiore da giovedì 3 maggio con condizioni via via più critiche: ricoverato d’urgenza in seguito un’emorragia cerebrale, la diagnosi è stata una leucemia fulminante. In seguito l’artista ha affrontato un delicatissimo e disperato intervento chirurgico, che però non è riuscito a rallentare il terribile e rapido peggioramento delle sue condizioni, fino al disperato annuncio, durante la notte tra domenica e lunedì 7 giugno, della famiglia, che ha avvertito i media della morte di Michele Merlo.

A dare forza al giovanissimo cantante, durante i giorni di lotta, è stata Emma Marrone che, in occasione del suo attesissimo concerto all’Arena di Verona, ha voluto rivolgersi all’ex collega di Amici (anche se non hanno partecipato alla stessa edizione: “Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza”. Nell’apprendere l’epilogo, purtroppo, della vicenda ospedaliera, la cantante salentina ha pubblicato una foto ricordo di loro due insieme scrivendo: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi“.

Il saluto di Amici e Maria De Filippi

La sua edizione, quella di Michele, era la stessa invece di Riki, che nelle sue story Instagram commenta straziato: “Amici o rivali abbiamo condiviso un anno incredibile assieme. Sono parcheggiato in doppia fila come un idiota a piangere. Ciao amico mio“. Tra i saluti immancabili anche quelli di Maria De Filippi, che, come per tanti altri artisti, ha potuto osservare e vivere il cantante tra le fila del suo talent show Mediaset:”Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso – racconta la presentatrice – Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta. La tua – si legge nella nota firmata anche dalla redazione dello show – era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando. Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo. Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni. Baudelaire diceva che ”la sensibilità di ognuno è il suo genio”, la tua era tanta, Mike. Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Fa’ buon viaggio“.”