Belen e Stefano De Martino debuttano insieme da conduttori

Belen e Stefano De Martino sono tornati a far coppia nella vita e lo faranno anche in tv. I due sono stati scelti come conduttori di un doppio appuntamento dell’estate televisiva di Rai2. La showgirl argentina e il ballerino napoletano presenteranno il 24 maggio la Notte della Taranta, uno dei più grandi festival italiani, oltre che una delle più importanti manifestazioni di cultura popolare in Europa.

Belen e Stefano De Martino insieme in tv

In diretta ogni anno dall’ex convento degli Agostiniani di Melpignano, in provincia di Lecce, la Notte della Taranta porta nelle case di tutti gli italiani la musica tradizionale della Grecia Salentina, oltre che la sua fusione con altri linguaggi musicali, dal rock al jazz, fino alla musica sinfonica. Per quest’edizione il Concertone ha come maestro Fabio Mastrangelo, il direttore musicale della Russian Philharmonic Orchestra.

La svolta glamour di questo 2019, affidata alla coppia d’oro del gossip, è tutta opera del direttore di rete Carlo Freccero. De Martino, che potrebbe apparire pure come guest star in Don Matteo 12, è stato rivitalizzato da Made in Sud, il programma comico che l’ha visto impegnato come showman totale insieme a Fatima Trotta.

De Martino e la Rodríguez si sono sposati nel 2013. Dopo essersi separati, i rumors li vogliono vicini alle seconde nozze. I beninformati pensano persino che lei sia nuovamente incinta di lui, dopo aver avuto insieme il figlio Santiago.

Belen e Stefano De Martino (foto: Instagram @belenrodriguezreal)

Belen e Stefano De Martino, matrimonio in tv?

Lanciati da Freccero in questa nuova sfida da “Sanremo estivo”, Belen e Stefano non saranno però sul palco della Notte della Taranta. La coppia seguirà l’evento in diretta, proponendo interviste e commenti ai protagonisti della serata. Tra questi, sono già stati confermati Elisa e Guè Pequeno. Ma non finisce qui.

Secondo quanto rivelato da TvBlog, Belen e Stefano De Martino avranno un altro programma-evento al quale lavorare subito dopo l’estate. Si tratta del Festival di Castrocaro, la manifestazione canora che dal 1957 punta alla scoperta delle nuove voci italiane. Castrocaro torna a settembre su Rai2 (dove già era stato nel 1990 con Giancarlo Magalli e Flavia Fortunato e nel 1997 con Paolo Limiti) e Freccero non poteva che affidarne la conduzione alla coppia più seguita e chiacchierata d’Italia.