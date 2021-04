La tecnologia che ridarà la vista ad Annalisa Minetti

Dopo le dimissioni dall’ospedale di Gianni Morandi, un’altra bella notizia dal mondo dello spettacolo italiano: a quanto pare tornerà la vista ad Annalisa Minetti, la celebre cantante ex stella di Sanremo, che ha annunciato a tutti l’innovativo intervento a cui si andrà a sottoporre.

Come funzionerà l’operazione che ridarà la vista ad Annalisa Minetti dopo tanto tempo

Intervistata dal settimanale Grand Hotel, l’artista è attualmente in lista per recuperare l’uso della vista grazie ad un dispositivo composto da due microscopiche telecamere che, da quanto spiega, agiranno come suoi personali elaboratrici di immagini. Questi dati verranno poi trasmessi alla persona attraverso un altro input sensoriale. Proviamo a capirci di più.

Sulle pagine del settimanale si apprende che tornerà la vista ad Annalisa Minetti proprio dalla cantante, che spiega: «Una speciale tecnologia mi permetterà di riconoscere persone e oggetti. Si tratta di speciali telecamerine grandi quanto un accendino, che vengono poste sulle stecche degli occhiali e funzionano usando il naso come un puntale. In pratica, seguendo la direzione del tuo naso, le telecamere capiscono quello che stai guardando e te lo descrivono all’orecchio tramite un auricolare».

In questo modo la sua percezione del mondo circostante comincerà a cambiare sensibilmente: «In questo sistema si può inserire un registro dei volti dei tuoi familiari e dei tuoi amici associandoli al loro nome. Così, quando per esempio mia figlia ( Elena Francesca, nata dalla sua attuale relazione con Michele Panzarino, n.d.r.) mi viene incontro, la vocina mi avvisa: ‘Elena si sta avvicinando’. Sai che vuol dire? Ti cambia davvero la vita!».

Tanto entusiasmo e grande attesa per un evento che potrebbe risultare un vero e proprio spartiacque della sua vita adulta: ormai è da quando aveva 18 anni che, a causa di una laretinite pigmentosa degenerata la cantante riesce a scorgere solamente le silouette delle persone e degli oggetti intorno a lei. Con questa operazione i suoi sensi saranno stimolati in modo totalmente nuovo e più completo.