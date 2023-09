La voce che hai dentro, boom di ascolti e recensioni positive per Massimo Ranieri

Il prime time del giovedì si conferma uno dei più combattuti della settimana. Nonostante l’agguerrita concorrenza, l’esordio della fiction La voce che hai dentro, ritorno alla serialità per Massimo Ranieri dopo vent’anni, riesce comunque a ritagliarsi un suo spazio. Con la semifinale degli Europei di pallavolo vinta dall’Italia per 3-0 sulla Francia che incolla 3 milioni di telespettatori su Rai 2, i primi due episodi del family drama di Canale 5 tengono botta facendo segnare 2,4 milioni di spettatori e il 14% di share.

La voce che hai dentro, ascolti e recensioni al top

Composta da quattro puntate, nata da un’idea dell’attore e cantante sviluppata da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, diretta da Eros Puglielli e girata a Napoli, La voce che hai dentro piace al pubblico e soprattutto convince la critica. Le recensioni positive sono tante. Il sito di Davide Maggio definisce la fiction “un thriller relazionale in cui la straordinaria poliedricità di Ranieri avrà modo di emergere”. Paolo Sutera su TvBlog scrive che la serie “mescola sapientemente tradizione e innovazione, per una storia dal sapore classico che sa parlare un linguaggio moderno”.

“Un ritmo di riprese altissimo per chi, come me, ha tempi teatrali ed è di un’altra generazione, alzatacce alle 5 del mattino, grande armonia sul set con risultati finali più che soddisfacenti, esaltanti”: così il cantattore spiega all’Ansa il lavoro fatto sul set per La voce che hai dentro. In diversi frangenti il protagonista, Michele Ferrara, sembra uscire dalla finzione e somigliare davvero a Ranieri. Un cantante e produttore di successo, figlio di una vecchia gloria della musica napoletana, finito in carcere accusato ingiustamente di aver ucciso il padre e pronto al riscatto per ripulire il suo nome, riconciliarsi con la moglie e i figli e salvare l’etichetta discografica di famiglia.

La famiglia Ferrara (foto: Fiction Mediaset)

La voce che hai dentro, anticipazioni seconda puntata

Traiettorie di vita diverse quelle di Ranieri e il suo Ferrara, ma l’immensa passione per la musica e la signorilità sono le stesse. Se c’è qualcosa che l’attore invidia al suo personaggio, rivela in un’intervista a Sorrisi, è “il lato familiare che purtroppo mi è mancato, dato che sono andato via di casa per trasferirmi a Roma a 17 anni”. Dopo essere tornato a Sanremo nel 2022 con Lettera di là dal mare, una canzone che ritiene ancora “bellissima come Perdere l’amore”, stavolta lancia una giovane: Carola Moccia, in arte La Niña.

Classe 1991, la cantante napoletana che ha debuttato nel 2021 con Eden interpreta Regina, una rapper con grosse potenzialità che attira le attenzioni di Michele, a caccia di un nuovo talento da lanciare, e che per lui diventerà come una figlia. Nella seconda puntata, in onda giovedì 21 settembre sempre in prima serata su Canale 5, Michele riuscirà proprio a salvare Regina dal disastro provocato dalla decisione di postare una sua canzone online. Insieme, la coppia si prepara per un importante contest: comincia così la difficile scalata verso il successo.