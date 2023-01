Mediaset cancella Ciao Darwin: ecco cos’è successo allo show di Paolo Bonolis

Niente resurrezione per Ciao Darwin. Nonostante i proclami di Paolo Bonolis, Mediaset ha deciso di cancellare (almeno momentaneamente) il folle programma di Canale 5. È dal 2019 che lo show attende di tornare sul piccolo schermo, ma il limbo nel quale è stata rinchiusa una delle trasmissioni di maggiore successo della storia recente di Canale 5 continuerà anche per il 2023. A rivelarlo è il blog dello specialista Davide Maggio, il quale spiega pure i motivi che hanno portato i vertici di Cologno Monzese a prendere questa decisione.

Ciao Darwin 2023 non va in onda a marzo

La nona edizione di Ciao Darwin, prevista per la primavera, per il momento non andrà in onda. Se ne riparla (forse) per il prossimo autunno. Il motivo ufficiale del rinvio sarebbe puramente economico: lo show costa troppo e in tempi di crisi Mediaset ha optato per la spending review. Il primo della lista nella forbice del taglio è proprio il game show delle sfide pazze. A nulla sarebbero bastati i forti investimenti editoriali e l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria.

Alla questione meramente economica, si aggiungono altre ragioni. Innanzitutto, il programma è stato sfruttato troppo dalle reti Mediaset con abbondanti repliche nella fascia preserale. Poi, durante le vacanze natalizie alcune trasmissioni si sono fermate e altre sono slittate, quindi la ridefinizione del palinsesto è ancora in corso. Infine, non bisogna dimenticare la vicenda di Gabriele Marchetti, il concorrente rimasto paralizzato nel 2019 in seguito all’incidente avvenuto durante il Genodrome, uno dei giochi del programma. Marchetti non ha mai nascosto tutta la sua amarezza per i comportamenti di Bonolis e della produzione.

Paolo Bonolis a Ciao Darwin 7 (foto: MediasetInfinity)

Ciao Darwin 9 non è nel palinsesto Mediaset 2023

La cancellazione (temporanea) di Ciao Darwin è confermata in un comunicato stampa di Mediaset nel quale il network ha annunciato i programmi in arrivo nella prossima stagione. Tra questi ci sono diverse novità (soprattutto fiction e lo show-evento La tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti) e tanti ritorni come Lo show dei record di Gerry Scotti, Felicissima sera con Pio e Amedeo, Michelle Impossible, Amici di Maria De Filippi, Back to School con Federica Panicucci e L’Isola dei Famosi, ma di Ciao Darwin non c’è traccia.

Eppure, qualche giorno fa Bonolis aveva confermato il ritorno del suo varietà di prime time nel corso di un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. “Nel 2023 cosa mi aspetta? Invecchierò un altro anno, poi dall’Epifania parte la nuova edizione di Avanti un altro! e i primi di marzo torna Ciao Darwin. La novità è che siamo ancora tutti vivi ed è giù un passo avanti”, aveva detto il conduttore romano. I fatti l’hanno smentito.