Nessuno può correre al fianco di Tom Cruise nei film in cui recita l’attore

Le stranezze di Tom Cruise sono cosa nota, ma finora non era ancora emersa una richiesta davvero particolare: nei film in cui recita l’attore, è proibito a chiunque correre al suo fianco. È quanto emerge da un’indiscrezione filtrata nei giorni in cui il divo è ritornato sul set di Mission Impossible 7, che verrà girato consecutivamente assieme al suo sequel, e ha dovuto interrompere subito le riprese. Nessun contagio stavolta, ma un incidente dovuto ad uno stunt sbagliato. L’imprevisto ha causato un incendio sul set britannico dell’action thriller e danni alla scenografia pari a due milioni di dollari. È proprio durante la pausa forzata dalle riprese che sono spuntati i rumors sulla strana pretesa di Cruise.

Tom Cruise, corsa da solo sui set: ecco perché

L’attore, oltre che per gli allenamenti massacranti e per la scelta di girare le scene d’azione in prima persona, è famoso per le pretese bizzarre. Guidato dalla gelosia nei confronti dei suoi stunt (e della loro altezza), la star di Mission Impossible non vuole nessuno accanto a lui nelle scene in cui è impegnato in adrenaliniche corse mozzafiato.

Il motivo? Chi non è in forma ed armonico come lui rovina la tensione della scena. Lo rivela Annabelle Wallis, l’attrice che ha recitato con Cruise e Russell Crowe nell’horror La mummia, clamoroso flop al botteghino nel 2017. La Wallis racconta a The Hollywood Reporter che Cruise impone una rigida regola nei suoi film: l’unico a correre deve essere lui. Per lei ha fatto un’eccezione perché è stato colpito dalla dedizione che metteva in palestra nei training quotidiani sul tapis roulant.

Tom Cruise, film da solista quando c’è da correre

“Volevo correre con lui sullo schermo – spiega l’attrice – e mi sono letteralmente tolta questo sfizio. Dopo che mi aveva detto che a nessuno è consentito correre assieme a lui in scena, ho replicato di quanto fossi brava a correre. Ho dovuto superare un test sul tapis roulant per convincerlo, dove sono stata cronometrata. È stato più divertente di vincere un Oscar”.

La Wallis, stranezze a parte, spende solo parole al miele per il collega. “Tom – ammette l’attrice – è unico. È una vera stella del cinema, fa tutti i suoi stunt. È parte integrante di quest’industria che adora ed è un cinefilo. Penso che le persone ammirino tantissimo il livello di passione e di amore per il cinema che ha lui, il suo desiderio di eccellere, di crescere e andare oltre i limiti. Sta proprio su un altro livello, e io sono riuscita a riempire una casella lavorando con lui”.

Tom Cruise in La mumma (foto: Chiabella James / Universal Pictures)

Tom Cruise oggi: Mission Impossible vale quanto i km percorsi

Secondo una recente (e davvero singolare) classifica, le corse sfrenate di Tom Cruise sullo schermo sono proporzionali al successo che i film in cui appare hanno al box office. Ovvero: più metri percorre il personaggio interpretato dall’attore e più aumentano i guadagni.

Lo dimostrano i successi dei film in cui corre di più: Vanilla Sky, Minority Report, la saga di Mission Impossible (in attesa del settimo capitolo, in uscita a novembre 2021 se i cinema rimarranno riaperti) e La guerra dei mondi.

Unica eccezione La mummia, costato quasi 200 milioni di dollari e capace di incassarne nel mondo appena 410. Sarà proprio perché Cruise ha dovuto condividere la corsa con la Wallis?