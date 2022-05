Tensione tra Tiberio Timperi e Monica Setta: “Non siamo qui per questo”

Una scintilla che non scocca, una sintonia difficile da creare: il breve siparietto tra Tiberio Timperi e Monica Saletta a Uno Mattina sembra quasi una piccola battaglia, uno scambio di frecciatine e toni freddi. In molti se ne sono accorti, guardandoli durante una conversazione con due ospiti che hanno spostato l’argomento di conversazione, facendoli uscire troppo ‘fuori scaletta’. Il motivo di discussione? Laura Pausini all’Eurovision.

Dai vestiti di Laura Pausini allo scambio gelido tra Tiberio Timperi e Monica Setta: il web nota tutto

Durante il consueto appuntamento giornaliero con Uno Mattina in Famiglia, i due presentatori hanno invitato l’esperto di moda e design Stefano Dominella, che non ha risparmiato aspre critiche ai look esibiti dalla celebre cantante e presentatrice dell’edizione 2022 del contest europeo: “La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità“.

A quel punto la padrona di casa ha provato ad aggiustare il tiro della dichiarazione dell’ospite commetando: “No, no, non sono d’accordo. (…) Non solo perché stai dicendo una cosa di una donna e non si parla del peso delle donne, assolutamente“. Stefano Dominella ha allora ribadito: “Non del peso, io parlo dello stile. Per indossare un abito di Versace di maglia elasticizzata devi essere Chanel (la cantante del gruppo che ha concorso per la Spagna)“. A dargli man forte arriva anche la giornalista Concita Borrelli, che aggiunge: “Non è una questione sessista, se permetti Monica. Però quando ci vestiamo, guardiamoci allo specchio. Lei indossava Valentino by Piccioli. Bisogna stare attenti ai colori, è un grande spettacolo, un grande palco. (…) Ha trasformato Valentino in una sartoria romagnola“.

A quel punto la Setta vuole cambiare argomento, evitando di spingere il discorso oltre, e comincia a fare dietro front: “Mi sembra che i colori fossero perfetti e io direi guardiamoci anche al cervello, più che al peso. (…) Fermiamoci, perché altrimenti divaghiamo troppo e noi dobbiamo seguire la scaletta“. Da lì, il botta e risposta con tanto di commenti a mezza voce tra Tiberio Timperi e Monica Setta: “Eh beh, siamo qui per questo Monica, eh…“, dice lui, e lei: “Non per divagare, siamo qui perché questa è la scaletta e non la dobbiamo seguire”. Ancora, “E certo, proprio per questo. (…) Mica siamo all’Eurovision Song Contest“, “Eh appunto, siamo a Uno Mattina in Famiglia“.

Il clima freddo che questo scambio di frecciatine ha generato è durato poco tempo, ma abbastanza per essere notato dal pubblico, e per confermare che, dietro le telecamere, tra i due presentatori probabilmente non c’è una grande intesa. Non molto tempo fa, fu lo stesso presentatore a specificare che, ad esempio, non c’erano mai contatti telefonici tra loro: “Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio. Dopodiché certo che essere amici aiuta, ho avuto compagne deliziose come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli“.

Anche lei, dal suo canto, ha commentato a suo tempo: “Penso che sia un professionista e ci sono centinaia di persone che possono testimoniarlo. Non siamo diventati amici, ma in tv si va per lavorare non per organizzare pranzi e cene quando si spengono le telecamere”.