Purtroppo arrivano conferme non particolarmente rassicuranti sullo stato di salute di Celine Dion: la diva, che aveva in programma alcune date a Las Vegas, ha dovuto cancellare i suoi prossimi live. Le condizioni attuali della regina canadese, che ha reso il capolavoro di James Cameron Titanic ancora più iconico con la sua immensa ‘My heart will go on‘, pare stiano preoccupando molto anche i suoi parenti.

Concerti annullati: le condizioni di salute di Celine Dion

Dopo l’annuncio ufficiale della cancellazione delle date (dal 5 al 20 novembre e dal 19 al 5 febbraio a Las Vegas) e il conseguente l’allarme dei fan, un parente della cantante ha confessato al magazine ‘Here’ che al momento «Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha molto dolore. È anche dimagrita».

Il messaggio che la cantante aveva scritto ai fan e l’allarme sui social

La preoccupazione per la salute di Celine Dion era già scattata in seguito al primo messaggio che la diva ha lanciato dal suo profilo Instagram pochi giorni fa: «Ho il cuore spezzato per questo. La mia squadra ed io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi e non poter aprire questo novembre mi rattrista oltre le parole. I miei partner di Resorts World Las Vegas e AEG hanno lavorato 24 ore su 24 per preparare questo nuovissimo teatro all’avanguardia, ed è assolutamente bellissimo. Mi sento così male che li sto deludendo, – ha scritto – e sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che hanno fatto i loro piani per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per migliorare, voglio superare tutto questo il prima possibile“

Facciamo i nostri in bocca al lupo ad un’artista incredibile, speriamo possa tornare presto ad incantare con la sua voce!