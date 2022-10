La pazza idea di Amadeus: affidare a Natalia Estrada la conduzione di Sanremo 2023

Spunta questa curiosa indiscrezione in vista del Festival: far tornare in tv l'ex showgirl spagnola

Qualche settimana fa Natalia Incontrada ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha rivelato di aver ricevuto numerose offerte, alcune davvero molto allettanti, per tornare in televisione. Raggiunta poi dalla rivista Oggi in occasione dei suoi 50 anni, l’ex showgirl ha confessato che negli ultimi tempi le hanno proposto tutti i tipi di reality show, ma non ha mai accettato. “Non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie”, ha dichiarato. Nelle ultime ore però le sarebbe arrivata una proposta diversa dalle altre: la co-conduzione del Festival di Sanremo 2023.

Natalia Estrada a Sanremo 2023? L’indiscrezione

È il giornalista Massimo Galanto a riportare questa indiscrezione sul sito TvBlog. A quanto pare Amadeus starebbe seriamente pensando a Natalia Incontrada per la 73° edizione della kermesse canora, dal 7 all’11 febbraio prossimi al Teatro Ariston e ovviamente in diretta su Rai 1. Galanto ritiene che quest’idea sia in linea con alcune scelte fatte negli ultimi tempi dal conduttore e direttore artistico del Festival.

Quest’anno Amadeus ha rilanciato Ornella Muti nella serata inaugurale e ha fatto conoscere al pubblico generalista il talento di Drusilla Foer. Un’operazione simile era già avvenuta nel 2020, quando per la seconda serata ha affiancato alle giornaliste Laura Chimenti ed Emma D’Aquino del Tg1 un’icona degli anni Ottanta come Sabrina Salerno, da qualche tempo lontana dal piccolo schermo.

Amadeus riuscirà a portare Natalia Estrada a Sanremo 2023?

Natalia Estrada oggi: vita in campagna tra i cavalli

Fuori dalla televisione e dal cinema dal 2004, anno del programma del sabato estivo di Canale 5 Arrivano i nostri condotto con Pippo Franco, Natalia Estrada ha da poco compiuto 50 anni e oggi vive in un ranch sulle colline di Forlì con il marito Andrea Mischianti, esperto di equitazione. Ha mollato il mondo dello spettacolo quando la passione per i cavalli l’ha portata ad aprire una Ranch Academy negli Stati Uniti, dove forma cavalieri e amazzoni. Oltre ad aver completamente cambiato stile di vita, è anche nonna: la figlia Tali, avuta dall’ex marito Giorgio Mastrota, le ha dato due nipotini, Marlo e Sasha.

Se la sua presenza a Sanremo 2023 si concretizzerà e sarà confermata, si saprà soltanto nelle prossime settimane. “So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio”, ha detto nell’intervista a Oggi. Chissà che Ama non riuscirà a farle cambiare idea.