Marco Liorni: “In questo momento difficile non dobbiamo perdere il sorriso”

Marco Liorni vuole continuare a informare il pubblico senza rinunciare ad intrattenerlo. Il giornalista, ancora in onda ogni sabato pomeriggio su Rai1 con il suo Italia sì!, racconta al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni la missione del suo programma ai tempi del coronavirus: non lasciare da soli gli spettatori, unire informazione e leggerezza, condividere con il pubblico le emozioni e i sorrisi di questa fase complicata.

Marco Liorni, Italia si per dare speranza e positività

“In questo momento – racconta Liorni a Sorrisi – gli autori ed io lavoriamo da casa, grazie ad una app che si chiama Discord. Me l’ha suggerita mio figlio maggiore e devo dire che funziona. Naturalmente, oltre alle notizie, cerchiamo di tenere presente gli stati d’animo del momento che, per noi come per tutti, si modificano a seconda dei dati sul virus che ci vengono forniti ogni giorno”.

“Non dobbiamo edulcorare la realtà – spiega il conduttore –, ma nello stesso tempo cerchiamo di trasmettere a chi ci guarda da casa un messaggio di speranza e di positività. A volte, però, le notizie che arrivano ci costringono a cambiamenti dell’ultimo momento. Due settimane fa avevamo pensato di proporre alcuni video divertenti di persone a casa, ma poi il numero dei morti quel giorno era talmente alto che non ce la siamo sentita e abbiamo modificato la scaletta. Per fortuna, in un periodo in cui non ci possono essere ospiti e pubblico, noi, con tutte le precauzioni del caso, anche la scorsa settimana siamo riusciti ad avere in studio tre dei nostri saggi”.

Liorni vive in serenità l’isolamento domestico: al suo fianco ci sono la moglie, i due figli e la suocera. Lui esce soltanto il sabato per la trasmissione e una volta alla settimana per fare la spesa. I suoi ragazzi studiano online e con la moglie si divide le faccende di casa per tenersi impegnato.

Marco Liorni a Italia sì! (foto: Ufficio stampa Rai)

Marco Liorni, moglie e figli sempre al suo fianco

Liorni, a differenza di quanto hanno detto altri personaggi pubblici come Beppe Fiorello e Alberto Angela, ha un punto di vista diverso sul senso di questo strano periodo lungo e dal tempo sospeso.

“Come fai – si domanda il giornalista – a guardarti dentro quando sei così sotto pressione? Al massimo penso che potremmo riflettere su alcune scelte che non abbiamo avuto il coraggio di fare, riproponendoci di farle una volta finita l’emergenza”.