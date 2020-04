Rita Dalla Chiesa attacca Burioni: “Solo lei dice che i gatti contagiano gli umani”

È polemica social tra Rita Dalla Chiesa, alcuni suoi follower e il virologo star della tv Roberto Burioni. Tutto comincia quando l’utente Rudi De Fanti chiama in causa il professore. “Ieri sera, durante la puntata di Che tempo che fa – domanda Rudi – ha parlato di un gatto risultato positivo al Covid-19. La notizia viene smentita dall’ASL Roma 1. Le chiedo la cortesia di ritrattare per evitare un ulteriore aumento di animali domestici”.

Rita Dalla Chiesa, Twitter si confronta con Burioni

La risposta di Burioni, con i suoi consueti toni, non si fa attendere. “Sono descritti numerosi casi di gatti infetti da Covid-19 – replica il virologo – e non smentisco nulla. Vedete di non essere meno intelligenti dei vostri animali che meritano padroni migliori”.

Tanti utenti intervengono in merito, tra cui Enpa Onlus che raccomanda di “rivedere in streaming la trasmissione” perché “è la cosa più oggettiva che si può fare” per separare i fatti dalle opinioni.

Allora Rita Dalla Chiesa scende in campo. “Ma li ha letti solo lei – scrive la saggia di Italia Sì – questi casi? In tutto il mondo gli scienziati stanno dicendo che nessun animale può contagiare l’uomo”.

Il virologo risponde anche alla conduttrice. “Non sappiamo ancora se gli animali possono contagiare l’uomo – precisa Burioni –, sappiamo invece per certo che l’uomo può contagiare alcuni animali, tra i quali i gatti. Per cui è indispensabile proteggerli dal contagio, chi è malato non può tenerli vicino senza metterli in pericolo”.

Nella discussione interviene anche l’ex ministro Franco Frattini. “Professor Burioni – chiede Frattini – per cortesia chiarisca bene che il gatto da lei ricordato davanti a milioni di persone È RISULTATO NEGATIVO!!! Da uno scienziato mi aspetto subito il chiarimento, evitiamo incentivi a prendersela coi gatti o cani!!!”.

“Frattini anche lei? – la replica stizzita del virologo – Per piacere”. Il medico posta uno studio pubblicato su Science Mag secondo il quale pure agli animali domestici dovrebbe essere fatto il test.

A quel punto ritorna De Fanti, che posta l’avviso dell’ASL Roma 1. “Era di questo gatto che parlava da Fabio Fazio domenica sera – domanda – oppure di un altro? Sarebbe gentile da parte sua chiarire invece che liquidare sempre chiunque con sufficienza”.

“Io parlavo dei gatti che sono descritti in letteratura essere stati infettati dal Covid-19 – spiega Burioni –, di nessun gatto in particolare. Quindi del fatto che i gatti possono essere infettati da questo virus. Se la cosa non vi piace prendetevela con il virus, non con me”.

Rita Dalla Chiesa e Roberto Burioni (foto: Ufficio stampa Rai; Facebook @@chetempochefa)

Roberto Burioni: medico scatenato sui social

L’utente Annalisa Fanti mette la parola fine alla discussione. “Professore però – cinguetta Annalisa – quando si rivolgono a lei in modo gentile dovrebbe fare altrettanto. Inoltre sull’argomento gatti, in molti, hanno letto posizioni diverse. Lei di solito è molto attento e preciso e, da amanti dei gatti, probabilmente ci aspettavamo che lo avrebbe fatto anche in questo caso”.

Le notizie recenti riportano di tre tigri e due leoni infettati nello zoo di New York dall’inserviente che dava loro cibo. Quindi gli esseri umani potrebbero infettare gli animali, viceversa non ci sono casi risaputi. Quanto a Burioni, meglio riderci su con questo recente e spassoso sketch di Herbert Ballerina.