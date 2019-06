Via Gabriele Corsi, arriva Marco Liorni a Reazione a Catena. Il celebre quiz estivo Rai è pronto a tornare (più pronto sicuramente delle vere e proprie temperature estive): a fargli gli auguri molti colleghi e amici. Tra loro il reporter Alberto Dandolo di Dagospia, che festeggia la decisione di Viale Mazzini con un post Instagram: “Dajee tutta per questa tua nuova avventura! Rincuora vedere che a persone perbene e professionisti seri come te venga riconosciuto il dovuto valore. Di sti tempi in tv e’ cosa assai rara!“

Arriva Marco Liorni a Reazione a Catena: la reazione del pubblico e della famiglia del presentatore

Le voci giravano già da un po’, la conferma ufficiale è arrivata da una semplice news che riguarda la vita quotidiana del 53enne: da Roma, infatti il presentatore si è trasferito a Napoli, nella cui sede Rai vengono registrate le puntate del game show. Al suo fianco la moglie Giovanna e le figlie Emma e Viola, che da sempre seguono e sostengono il presentatore nella sua carriera.



“Prima di accettare la conduzione di Reazione a catena ne ho parlato a lungo anche con Giovanna, mia moglie. Lei mi ha consigliato di accettare, perché era un’occasione troppo importante per lasciarmela scappare. E insieme, poi, abbiamo trovato un “compromesso” per non dover rinunciare totalmente alla nostra estate in famiglia”, ha raccontato al settimanale DiPiù.

Le parole del presentatore alla moglie

Per poter avere Marco Liorni a Reazione a Catena e, allo stesso tempo, per non rinunciare alle vacanze insieme, infatti, il presentatore ha fittato una casa nella splendida Costiera Amalfitana, in modo che non appena avrà un momento libero potrà correre da moglie e figlie. E non solo: “Sarà un’estate un po’ diversa dal solito ma va bene così. E ho promesso a Giovanna che a settembre, quando finirà Reazione a Catena, faremo un bel viaggio tutti insieme per recuperare il tempo perduto”