Il JovaOnTheBeach ha generato non poche polemiche, come dimostra questa ‘velata’ critica di Maurizio Crozza a Jovanotti: il comico ha deciso di fare una vera e propria parodia di una delle hit più famose del cantante cambiando giusto qualche parolina qui e lì…

La parodia e critica di Maurizio Crozza a Jovanotti dopo il JovaTour

Aspettando il ritorno del suo show ‘Fratelli di Crozza’ in onda dal 27 settembre, il celebre presentatore e imitatore ha deciso di punzecchiare il divo italiano andandolo a toccare un ‘nervo scoperto di quest’estate’, ovvero il mastodontico tour live che il rapper ha organizzato in tantissimi lidi e oasi naturali italiane con l’aiuto di un esercito di volontari.

Un’iniziativa molto amata dai fan ma che ha fatto storcere il naso a qualche associazione ambientale, che ha mosso più di una perplessità riguardo l’effettiva sostenibilità e la non-invasività degli eventi negli ecosistemi delle location. Insomma: tanti proclami sul rispetto della natura, su una serie di live fatti in totale sinergia con i luoghi ospitanti, e poi un sospetto di danni ambientali! Quest’accusa ha fatto nascere un certo malcontento, una polemica che ha dato spunto a questo video-sfottò di Crozza a Jovanotti:

La provocazione del comico, che lancia così la prossima stagione di ‘Fratelli di Crozza’

Nella clip si sente:”Ci siamo chiesti: com’è che possiamo portare un po’ di musica funky sulla barriera corallina australiana? Sarà una figata pazzesca, poi rimettiamo tutto a posto con 52 tir pieni di mastice. Il mastice è una figata: tu rompi una cosa, metti il mastice e la riattacca”

Questo è il secondo ‘teaser’ che il presentatore lancia in rete in attesa della nuova stagione di ‘Fratelli di Crozza’: il primo era stato ‘The New Conte’, una parodia della sigla di The New Pope apprezzata da Paolo Sorrentino in persona!