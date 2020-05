I fan di Benedetta Parodi attaccano Benedetta Rossi: la sua replica è da applausi

Benedetta Rossi, la conduttrice del programma Fatto in casa da Benedetta in onda su Food Network, è stata presa di mira sui social network. Gli attacchi alla food blogger più seguita di Facebook sono arrivati dai fan di un altro volto iconico della televisione culinaria: Benedetta Parodi. Tutto è cominciato quando la Parodi ha postato una foto del nuovo studio di Bake Off Italia.

Benedetta Parodi Benedetta Rossi: rissa social

La star di Cotto e mangiato è apparsa su due sfondi, uno arancione e uno verde, chiedendo ai suoi follower di esprimere un parere sul colore da utilizzare. Il sondaggio ha scatenato moltissimi commenti, compresi quelli degli odiatori di Benedetta Rossi che evidentemente non sopportano le sue ricette dalla cascina nelle Marche.

“L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta”, “Dovrei essere gelosa di una larga come un comò che non sa neanche parlare?”: questo il tenore dei commenti, che alludono alle origini e alla forma fisica della Rossi.

La presentatrice di Food Network non si è lasciata intimorire e ha replicato con un brillante post su Instagram. “Sì, è vero, sono una contadina. Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema. In questi ultimi anni – scrive la Rossi – sono stata spesso avvicinata da ‘geni del marketing’ che si sono sentiti in dovere di consigliarmi tecniche e strategie di comunicazione più ‘adeguate ai social’ per far ‘evolvere la mia immagine’ in qualcosa di più ‘cool’. Non ho dato ascolto a nessuno, ad oggi tutti i miei social sono interamente gestiti da me, Marco e pochi fidati amici”.

“Sin dal primo giorno – conclude Benedetta – ho ritenuto che il buon senso, la coerenza, il rispetto delle persone e la buona educazione siano l’unica strategia da seguire. Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia… io vorrei essere così!! Ditemi voi se conoscete qualcuno più cool di lei”.

Benedetta Rossi e Benedetta Parodi (foto: Instagram @ziabene @fattoincasadabenedetta)

Benedetta Parodi: Instagram in rivolta contro di lei

Le reazioni degli utenti a queste parole sono state entusiaste. I fan della Rossi hanno approvato la sua sincerità: “Sii sempre te stessa, piace a tutti la tua semplicità. Parlano solo per invidia”, “Rimani sempre così: genuina, semplice e simpatica. A noi piaci per questo”, “Grande Benedetta, la bravura, la semplicità e il parlare chiaro sono la tua forza”.

E c’è anche chi si aspettava una risposta dalla Parodi, che non è arrivata. L’ex cuoca di Domenica In è stata presa di mira in parecchi commenti: “A me la cosa che dispiace è il silenzio della signora Parodi, visto che viene tanto definita elegante”, “Ha perso una buona occasione per essere una persona per bene. Poco ma sicuro. Purtroppo l’invidia è una gran brutta faccenda”, “Avresti dovuto difendere la tua dolcissima collega invece di preoccuparti del colore dello sfondo”.