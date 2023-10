La buona notizia di Carolina Marconi dopo 3 settimana di “agonia totale”

Finalmente, la notizia di Carolina Marconi che può finalmente tirare un sospiro di sollievo ai suoi cari. Dopo i controlli periodici seguiti alla sua vittoria sul cancro al seno, infatti, l’ex concorrente del GF Vip ha ricevuto notizie confortanti. L’angioma benigno individuato nella sua ultima TAC ha dissipato ogni dubbio, confermando che la malattia non ha fatto ritorno!

La reazione alla notizia di Carolina Marconi: il post sui social

L’attesa per i risultati degli esami è stata per Marconi un’agonia, con l’ansia che ha preso il sopravvento, come lei stessa racconta in un post Instagram:



“Scusatemi, non sono sparita ma sono state 3 settimane vissute nell’agonia più totale, un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento, ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata. Ieri alle ore 20:55 circa Ale (Alessandro Tulli, il suo compagno, n.d.r.) tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi … “dimmi allora… anzi nn mi dire nulla… no no… dimmi dimmi ti prego ma a bassa voce… anzi dimmi tutto subito veloce… mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora nn sapevo la risposta, mi mancava il fiato… allora ?dimmi ?…(Ale) nn hai nullaaaaaaaaa, stai beneeeee, la macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno“

Carolina Marconi

La notizia di Carolina Marconi finalmente lontana dal pericolo ha riempito di gioia la bella showgirl e tutti i suoi fan, facendola scoppiare in lacrime e gridare di felicità, come lei stessa racconta. Nel riferire la buona novella alla sua famiglia, la voce di Carolina infatti tradiva l’emozione, garantendo loro che sta bene. Accanto a lei sempre il fidanzato Alessandro, pronto a condividere questo emozionantissimo momento.

La Marconi ci ha tenuto moltissimo a ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini in questo periodo di attesa e incertezza, ha espresso profondo affetto per chi non le ha fatto mancare mai il supporto e la presenza, sottolineando che le preghiere, non solo le sue ma anche quelle di tutti i sostenitori, sono state ascoltate. ì